Joan Fuster no va ser home d’homenatges ni celebracions, però el centenari del gran referent de la cultura en valencià del segle XX ben s’ho val. Un centenari que el millor resultat que podria donar és una reconciliació del poble valencià amb la figura de Fuster, un intel·lectual que ha vist la seua figura massa vegades immersa (i embrutada) en batalles polítiques que encara perduren. O que algú vol que perduren.

La contribució de Levante-EMV a l’Any Fuster serà intentar donar a conèixer totes les cares de Fuster, però sobretot la més íntima, a través de les seues cartes. Durant tots els diumenges de l’any del centenari, el diari publicarà part de la correspondència inèdita de l’autor de Sueca. Cartes que van des dels anys quaranta a finals dels huitanta del segle passat i que tenen com a destinataris representants del món de la cultura, la política i la societat del domini lingüístic. Per fer-se una idea, en les primeres setmanes es publicaran comunicacions amb Manuel Broseta, Carles Salvador, Monserrat Roig, Maria Beneyto i aquesta primera amb el geògraf Vicenç M. Rosselló.

El projecte no hagués estat possible sense el catedràtic de la Universitat de València i editor general de la correspondència fusteriana, Antoni Furió, que és qui l’ha promogut i qui es fa càrrec de la selecció, edició i notes de cadascuna de les cartes. Cal agrair a més la col·laboració de Josep Palàcios, fedatari de l’obra de Fuster, i de la Biblioteca de Catalunya (i la seua directora, Eugènia Serra) com a entitat conservadora dels originals de les cartes, que aniran reproduint-se junt amb la transcripció. Cal agrair també als destinataris o successors per la seua disposició.

L’Any Fuster ha començat.