Sr. Vicenç M. Rosselló Verger

València

Distingit i benvolgut amic:

Fa molt de temps que hauria d’haver fet alguna gestió directa per conèixer-vos personalment, i per tenir amb vós un canvi d’impressions respecte a temes que -suposo!- ens interessen a tots dos d’una manera semblant. Per desgràcia, les meves vingudes a València solen ser espaiades, ràpides i denses de compromisos, i mai no se m’ha presentat una ocasió fàcil de trobar-vos. El dia del col·loqui que es va celebrar a ‘Concret’, sobre la Història del País Valencià, van dir-me que hi éreu, però quan ja us n’havíeu anat. Llàstima! Ara he d’aprofitar els bons oficis del nostre amic Vicent Ventura per molestar-vos sobre una qüestió molt concreta.

De fet, ja n’esteu al corrent, perquè, si no m’enganyo, En Lluch, de Barcelona, deu haver-vos-en parlat. Es tracta del projecte de “divisió comarcal” del País Valencià que venim maquinant un grup de persones preocupades per la matèria. No caldrà que us confessi que, a mi, en particular, això no m’afecta en el seu aspecte diguem-ne “tècnic”, sinó solament, i moltíssim!, en les seves conseqüències pràctiques, “civils”, de cara a promoure un mínim de “normalitat” en els nostres afers locals. En aquest projecte, com ja deveu saber, hi han treballat uns quants amics de Barcelona més o menys especialistes del ram, i hi han participat amb la seva opinió no pocs indígenes apassionats per les solucions racionals i políticament útils. Jo no tinc cap competència per a jutjar-ne els resultats, i sospito, de més a més, que aquest no és el procediment lògic per a resoldre una cosa així. Però tampoc les circumstàncies en què vivim no són “lògiques”, i ja em va bé qualsevol resultat que sigui mitjanament viable. El projecte de “divisió comarcal”, doncs, ha quedat perfilat en les seves línies bàsiques. Puc imaginar-me que té molts punts vulnerables o discutibles. Tant se val. Ja vindrà el moment de perfeccionar-lo. Ara com ara, l’important és introduir-lo si és possible, i com sigui!- en els nostres usos, i assentar els fonaments d’uns criteris una mica discrets en aquest terreny.

Sembla que vós teniu al vostre càrrec la redacció de la part valenciana -geografia- de no sé quina enciclopèdia. Sembla, encara, que la vostra col·laboració entrarà en premsa immediatament. Els amics de Barcelona, i jo amb ells, considerem que fóra ben oportú que el vostre treball no discrepés massa del nostre, a efectes d’una certa eficàcia col·lectiva. M’imagino que les “discrepàncies” possibles seran de detall, perquè, al cap i a la fi, el nostre “projecte” no és precissament revolucionari, i s’ajusta a realitats i a tradicions que els geògrafs sou els primers a valorar. Ens agradaria, en primer lloc, que us “adheríssiu” als nostres punts de vista, si no és que semblen massa desafortunats! Ens agradaria, també, i més, si volíeu suggerir-nos correccions, que, venint de vós i de la vostra experiència, ens seran irremplaçables.

Lamento molt haver de tractar de tot això en una carta i de pressa. Perquè també hi ha alguns punts del nostre projecte que a mi no em semblen satisfactoris de “nomenclatura”, sobretot-, i que el vostre consell contribuiria a aclarir. Però, si he de creure les informacions de Barcelona, el cas és urgent. Resignem-nos, per tant, a sortir del pas d’una manera provisional. Confio que res de tot això no violentarà la vostra consciència “científica”. És més: confio que tot això coincidirà amb la vostra visió del problema. En aquesta confiança us escric.

“Nosaltres” som, en aquest moment: 1) el gabinet d’estudis comarcals de la Fundació Patxot, que un dia o altre publicarà els seus papers; 2) Edicions 62, que prepara un nomenclàtor dels Països Catalans i que no tardarà gaire a editar-lo; 3) els nuclis autòctons, que d’una manera soterrània o declarada treballen en la coordinació del país, i 4) jo, individualment, que ai!, per guanyar uns cèntims, he d’escriure un llibre -un altre llibre!- sobre “el país”, i que he de partir, per prescripció editorial, d’una “divisió” en comarques. Tot això es posarà en circulació aviat. I respondrà a l’esquema convingut. Ens sentiríem molt contents, i francament autoritzats, si vós ens hi féieu costat.

Espero que En Lluch i En Ventura completaran, cadascú per la seva banda, la present llauna. Disposeu del vostre affm.