Benvolguda Montserrat: Gràcies per la teva carta, i per les dedicatòries dels llibres que em fas arribar. Tot això de l’Ateneu em sembla molt bé, si és que t’ho sembla a tu. El problema sobrepassa les meves oportunitats de comprensió, perquè visc rigorosament al marge d’aquestes vel·leïtats. Amb mi, pots comptar-hi, és clar, però amb unes certes limitacions. Una d’elles, i la principal, és la de qualsevol intervenció “pública”. D’uns anys ençà porto una tàctica —calculada— de “retracció”. Es tracta d’evitar jurats, juntes, firmes, pròlegs, conferències, entrevistes i tot això. Jo sóc ja molt “vellet”, ja ho saps, i, a part de guanyar-me la vida, m’agradaria d’escriure encara un parell de llibres una mica útils, abans de morir-me. ¿Te’n fas càrrec? Si no vigilo el meu temps (i no sempre hi arribo), acabaré sentint-me “frustrat”, cosa que fins ara no m’he sentit, sigui dit de passada. Ara: els teus projectes no poden deixar-me indiferent, i pots estar segura que t’ajudaré tant com tu voldràs i jo voldré. No és una qüestió per detallar-la a través de cartes, per desgràcia. Però, a finals de l’estiu o al començament de la tardor, jo vindré a Barcelona , i podríem parlar de “viva veu”. La “cultura valenciana” actual necessita un cert estímul barceloní, i les teves propostes són providencialment afectuoses. Puc suggerir-te unes quantes —poques!— opcions, que serien fructuoses si fossin possibles: de poetes, de narradors, d’erudits, d’economistes. Caldria preparar-les amb calma i amb una certa mà esquerra. En parlarem, un dia, i ja veuràs com en sortirà alguna cosa de positiu. Deixa passar la calor… Pel que fa a un article meu sobre les “necessitats sexuals dels vells”, publicat al Tele/eXprés, ara no sabria dir-te de què va. No tinc gaire ben controlada la meva escriptura. En Joan Alegret pot haver-te parlat d’un paper irònic i pseudoerudit, que em va provocar alguna broma del senyor Pla. Era, en definitiva, si no m’equivoco, una divagació sobre textos eròtics locals del segle XV. No en facis cas: creu-me. Sobre les “necessitats” i tant! en qüestió, consulta aquell llibret tan il·luminador que es titula Les minories eròtiques d’un determinat metge suec. Els vells són una “minòria eròtica” com una casa de pagès. Mira de saber les xafarderies sobre Victor Hugo, per exemple: sobre el V.H. ancià, naturalment. I ¿els v-h. que ni sabien llegir ni escriure, i que no han merescut “biògrafs”? Ah! Fa temps que proposo als “estadístics” del voltant que intentin precisar la “renda sexual per càpita”. La fauna en qüestió, si els dius això, et mira de mala manera. Són victorians. D’esquerra o de dreta, victorians. Uff!…

Abraçades i petons