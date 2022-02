La larga lucha por el derecho de la vivienda (y el camino que nos queda)

La lucha por el derecho a la vivienda digna ha sido, sin duda, una de las protagonistas del cambio político en nuestro país. Los años terribles que siguieron a la crisis financiera de 2008 vinieron marcados por los desahucios. Miles de familias fueron expulsadas de sus casas por no poder pagar hipotecas o alquileres abusivos en plena crisis económica y miles de personas se agruparon en las plataformas defensoras del derecho a la vivienda. La enorme crisis habitacional no fue únicamente denunciada desde los colectivos sociales, diversos organismos internacionales de derechos humanos señalaron que en España vivíamos (ya en época pre-covid) una crisis de vivienda de enormes proporciones caracterizada por un insuficiente parque público, falta de asequibilidad del mercado privado, precios excesivos, carencia de una protección apropiada de la tenencia, alto número de viviendas adecuadas y de personas sin hogar. Desde instancias internacionales se criticó la persistencia de disparidades no justificadas entre las normativas autonómicas conminando al Gobierno de España a solucionar la emergencia habitacional mediante la adopción de un marco legislativo estatal apropiado.

Ciertamente, no es posible hablar de una ausencia de intervención normativa en materia de vivienda y es importante recordar que algunas administraciones autonómicas han sido destacadas pioneras en la voluntad de reconocer su función social. En concreto, la Comunitat Valenciana, con la Ley por la Función Social de la Vivienda, el Decreto Ley sobre tanteo y retracto o el Decreto para la movilización de viviendas vacías y deshabitadas, ha evidenciado que no solo era necesario sino también posible impulsar políticas de vivienda desde el prisma de los derechos humanos y desde el desarrollo de la función social de la propiedad. Sin embargo, estos marcos garantistas están ausentes en una buena parte de las comunidades autónomas, lo cual, evidentemente, implica una disparidad en el disfrute de los derechos. Legislar sobre vivienda no es ni fácil ni cómodo. Los intereses contrapuestos son muchos y desde que una parte del Gobierno de España (Unidas Podemos) mostró su voluntad de impulsar la regulación del derecho a la vivienda las posturas críticas han sido múltiples. En concreto destaca la crítica contenida en el Informe del Consejo General del Poder Judicial, que, sin ser vinculante, es de importancia indudable y ha generado una considerable discrepancia en el seno del propio consejo (se rechazó el primer informe y el aprobado finalmente ha cosechado un voto discrepante). El texto aprobado por el pleno del CGPJ es sumamente crítico con la norma del Gobierno, una dureza que ha sido a la vez criticada por los vocales discrepantes que además califican el informe de extralimitado por incluir valoraciones y juicios de intenciones que no son propios de la función informadora. Es imposible entrar aquí en el contenido del texto y en la discrepancia, pero es interesante remarcar que, entre otros muchos temas relativos a cuestiones competenciales y encajes técnicos con otras normas, el origen de las diferencias se encuentra en la consideración del derecho a la vivienda como derecho o como una mera declaración programática. El informe finalmente aprobado se aferra a la segunda opción, el voto discrepante apuesta en cambio, siguiendo el derecho internacional, por afirmar que el artículo 47 de la Constitución tiene contenido y valor normativo y es un derecho subjetivo. En esa línea, el Proyecto de Ley, recoge y garantiza el derecho a acceder a una vivienda digna y adecuada y al disfrute de la misma. No cabe duda de que el trámite parlamentario va a implicar modificaciones en la norma y amplios debates en los que van a concurrir posiciones confrontadas sobre un texto que es fruto de un compromiso entre dos partidos que tienen distinto nivel de exigencia respecto del reconocimiento del derecho a la vivienda. De hecho, en septiembre del año pasado diversos grupos parlamentarios registraron una Proposición de Ley de Garantía del Derecho a la Vivienda Digna y Adecuada, impulsada por los movimientos sociales y de carácter muy avanzado, cuyo trámite fue rechazado. Nos espera por tanto un momento de negociación intensa en el que, si algo le podemos pedir a nuestros representantes en las Cortes Generales es que no desoigan a los movimientos sociales que siguen en las calles parando desahucios y no olviden todo lo que hemos vivido desde marzo del 2020. En estos largos meses, la pandemia ha resaltado la centralidad de la vivienda como elemento fundamental para garantizar vidas dignas y personas sanas y felices, imprescindible para el ejercicio del resto de los derechos. No habrá mejor momento que este para aprobar una ley que garantice el derecho a la vivienda, una norma de vanguardia que blinde el carácter a la vivienda como Derecho Humano. No lo desaprovechen.