"Mamá, te he esperado toda mi vida"

Los menores tutelados están en el centro. En el centro de los protocolos, en el centro cuando se deciden las medidas de protección tras una circunstancia que les desvincula de su principal apego y en el centro, también, de las familias acogedoras que deciden integrarlos en su proyecto de vida. Porque acoger es mucho más que una experiencia o una aventura, es todo un proyecto de vida. Durante los últimos meses, los menores tutelados están, también, en el centro de la disputa política y la polémica de los hemiciclos. Detrás de este foco político y mediático están de nuevo los niños, niñas y adolescentes más vulnerables. Los abandonados, los que vienen con una mochila detrás. Y en ese saco están también los especialmente difíciles por circunstancias que han tenido que experimentar —porque les ha tocado— en sus primeros años de vida.

En la Comunitat Valenciana, según datos facilitados por la Conselleria de Políticas Inclusivas, hay cerca de 4.000 menores dentro del sistema público de protección a la infancia, el 61 % (2.417) de ellos vive en casas de acogida de familiares extensos y de las que se llaman «familias educadoras» (las que no tienen vínculo sanguíneo o previo). Por otra parte, el 39 % (1.564) están en centros especializados, el llamado «acogimiento residencial». La ley de Infancia especifica que la prioridad es que todos los menores estén en familias de acogida antes que en centros residenciales, pero todavía hay niños y niñas que, aún siendo las familias la mejor opción para ellos, no llegan a ese recurso.

Faltan familias acogedoras

El por qué: faltan familias acogedoras. «Necesitamos familias para niñas y niños con necesidades especiales; para grupos de hermanos, para no tener que separarlos, y para adolescentes que tienen recorrido institucional pero necesitan la oportunidad de vivir en una familia que les apoye, que les dé un presente gratificante y les ayude a labrarse un futuro», dice Rosa Molero, directora general de Infancia de la Conselleria de Políticas Inclusivas. Son perfiles, añade, que vienen de situaciones muy difíciles y en el día a día necesitan una atención especial y particular. Son los llamados «acogimientos especializados». Del total de menores dentro del sistema de protección de la infancia, en la C. Valenciana hay 136 en acogimiento especializado. María (nombre ficticio) y Santi son dos de ellos.

Vicente espera en la puerta de su casa pacientemente y saluda con la mano a los periodistas. Mientras suben en el ascensor, comenta que María, de cinco años, lleva desde septiembre con ellos. De momento se trata de una acogimiento regular permanente (por no ser posible la reintegración familiar y por tener necesidades especiales), pero está en trámites para pasar a ser especializado. Ya dentro de casa, tras un pasillo muy luminoso hay una estancia junto a la cocina. «Ya están aquí», dice Sonia, la mujer de Vicente. En su familia eran cinco, ahora son seis. Vicente y Sonia tienen cuatro hijos: Blanca (20), Carla (16), Pablo (13) y la pequeña María (5). Llegaron a la acogida a través de un documental y todos coincidieron en que querían formar parte del proyecto. María tiene Síndrome de Apert, una enfermedad en la que las suturas entre los huesos del cráneo se cierran antes de lo normal, lo que afecta a la forma de la cabeza y la cara y provoca deformidades en las manos y los pies. Tiene una discapacidad reconocida del 60 %. Cualquiera diría que la pequeña lleva toda su vida con la familia. El de María es, dicen sus padres de acogida, un caso de «más fácil de lo normal», pues no tiene la herida más difícil de curar: la emocional.

«Ya no me imagino mi vida sin ella»

María ha vivido sus primeros años de vida en un centro de acogida. «Solo necesitaba amor. Una familia. Ser querida». Y eso es lo que le dieron al acogerla. Todas las piezas han encajado bien. Se ve nada más entrar. Todo son abrazos, «te quieros» a mamá y a papá (a los que enseguida María identificó como tal). Carla, su hermana de 16 años con la que comparte habitación, dice que «no se imagina ya la vida sin María» y que es «un regalazo». Hablan de ella como una niña alegre, cariñosa, sencilla. Al principio hubo temores, porque la niña requiere mucha atención médica y no sabían a qué se enfrentaban. Hoy, Sonia y Vicente hablan de que han bajado sus expectativas y de vivir al día. «Vendrán dificultades, pero como con cualquier hijo. Lo importante es vivir al día, que la niña esté en casa, que tenga una familia y afecto». Dicen que no proyectan a futuro, que van viendo cómo María crece y evoluciona y acompañándola en el camino. Ofreciéndole lo que tienen, un hogar. «Los niños tutelados tienen futuro, pero necesitan una familia que les apoye. Les dé esa estabilidad emocional y autoestima», dice Vicente. «María va a ser muy grande, no le pongo límites», completa Sonia. Confiesa que no sabía que iba a ser capaz «de quererla tanto en tan poco tiempo» pero así ha sido. Repiten, durante todo el encuentro, que María les acogió a ellos desde el momento en el que se vieron y no al revés. Adora que la arropen y es la niña que pidió para reyes dos piruletas. Un día, Sonia la acostó y entonces María le dijo: «Mamá, te he esperado toda mi vida». Suena a película pastelosa, pero así fue, dicen.

Tanto María como Santi, el próximo protagonista de este reportaje, recurren a Nueva Infancia, una de las dos organizaciones que hace seguimiento de las familias acogedoras para recibir todo el apoyo de especialistas. Emafi Coop. V, por otra parte, es una de las entidades dedicadas al acogimiento en València, trabaja para la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas y hace de puente entre la administración y las familias educadoras.

Las manos de la Administración

Son, como dice la coordinadora Rocío Sospedra y la técnico de seguimiento, Lidia Vera, «las manos de la administración». Los expedientes están vivos. «Las circunstancias cambian y nosotras hacemos de puente, entre lo administrativo y las familias educadoras», dice Vera. «Somos una figura de apoyo y acompañamiento para las familias educadoras pero fundamentalmente para los niños, niñas y adolescentes, que ven en nosotras una figura en la que confiar», añade Sospedra. Dicen que cada niño, niña o adolescente es un mundo, que trabajan su parte emocional, con algunos cuesta más, con otros menos, pero todos tienen una cosa en común: «los han abandonado y eso es una experiencia que les marca». Por ello necesitan establecer vinculaciones que les permitan desarrollarse y reparar sus daños.

¿Quién soy, de dónde vengo? Esa es la pregunta que muchos niños del sistema de protección se hacen, pues muchas veces no tienen referencias de sus primeros años de vida. Las profesionales de Emafi cuentan que los vínculos con las familias educadoras son «únicos y especiales» pues, les permiten « experimentar el buen trato, la protección y el entorno reparador». El reto es conseguir que el niño, niña o adolescente se sienta seguro, porque todas las vivencias y aprendizajes, dure lo que dure el acogimiento se las llevarán con ellos. Rosa Molero añade que «la familia entera tiene que estar a favor y tener claro que quieren acercarse al proyecto y para eso tienen que conocerlo. El mayor compromiso que uno tiene con los niños y lo más que puede ofrecer es ayudar a las familias que no pudieron a que ellos tengan un bonito presente y un futuro espectacular».

Hace falta sensibilizar y dar a conocer el recurso

Tanto las técnicos de Emafi como la directora general insisten en la necesidad de dar a conocer el recurso tanto en el ámbito sanitario como en el educativo. «Hay que trabajar con las escuelas, porque muchas veces se quedan en las dificultades conductuales sin considerar la complejidad de lo que supone ser acogido» dicen desde Emafi. Molero, por su parte, recalca que los acogimientos especializados requieren de atención especializada. «Solo con afecto y cariño no te puedes enfrentar. Primero necesitas acompañamiento profesional, capacitación para lidiar con estas situaciones que son complicadas». Dificultades, cambios, circunstancias a parte, «todo niño necesita un adulto que esté enamorado de él».

Y Marina, la madre de acogida de Santi, hace ya más de 11 años que se enamoró de él. Y él de ella. No ha sido un camino de rosas y a medida que Santi va creciendo (ahora tiene 15 años), van surgiendo nuevas situaciones a las que hacer frente. ¿Qué pasará cuando cumpla 18 años? «Es un niño dependiente, yo quiero que esté conmigo, pero la conselleria tiene que dar respuesta. A las familias se nos abren situaciones conforme va pasando el tiempo». Si algo es Marina es un ejemplo de resiliencia. Una supermadre. Comprometida como la que más y especializadísima. La que salvó a Santi y le dio «una segunda vida». Marina tiene dos hijos más, de 23 y 26 años, es monomarental y cuida a Santi desde que tenía cinco años. Fue un flechazo. Con todas las complicaciones que tiene detrás el (ya) adolescente. Santi tiene autismo y epilepsia, además de muchos daños neuronales adquiridos en el embarazo y sus primeros años de vida, en los que estuvo en muchos sitios distintos. Marina es especialista en autismo. Tiene formación y experiencia. Llegó a Santi porque quiso acoger pero aunque era apta, se lo denegaron por horarios laborales y porque ella estaba sola. Entonces, se enteró de que había un niño con autismo en un centro religioso cerca de València. «Empezamos a sacarlo a pasear los fines de semana, lo que nos dejaban. Íbamos sábado y domingo». Ambos sintonizaron enseguida. La conselleria llamó a Marina por si quería adoptarlo, pero ella prefirió tenerlo en acogimiento permanente para tener siempre a alguien detrás en el caso de que pasara algo. De eso han pasado ya 11 años. Marina conoció a un niño con muchas dificultades, medicalizado y que no hablaba. Ahora Santi habla y está estimulado con música y deporte. Es muy sensorial. Cada vez que la cámara del fotógrafo hace «clic» se gira inmediatamente al reconocer el sonido. Santi hace ritmos con las palmas y verbaliza lo que necesita en cada momento. «La evolución ha sido buenísima. Como madre tienes expectativas con tus hijos y con él tuve que bajar. No va a aprender a leer pero que sea feliz, me dije». Con todo, Marina dice que es un niño muy complicado. Llegó con secuelas emocionales muy duras tras haber estado en ambientes de malos tratos y todas las noches lloraba. «Estuve cuatro años sin dormir». Pide que la Administración se lo ponga fácil. «Esto te desgasta emocionalmente y yo estoy sola. Es lo que he elegido pero muchas veces pienso que se me deberían abrir todas las puertas, no tanto esperar y tanto papel. Yo pido por él, para que él esté bien». «Ahora tengo facultad en el ámbito de sanidad para firmar analíticas o anestesias, pero hubo un tiempo en que no. No nos lo ponen fácil», dice.

Marina tiene tres personas que la ayudan con Santi. Lucía lleva con ellos desde que el hoy adolescente llegó. Es, como dice Marina, «su segunda madre». Durante la visita, Lucía está, porque recoge a Santi de clase y se queda con él por la tarde. La rutina es clara y siempre la misma. Llegar, pipí, merendar. Y mientras se come un bocadillo de sobrasada, los testigos de esa escena tan cotidiana reparan en que ese es, a pesar de las dificultades, exactamente el lugar donde Santi debe estar.