«l’Antologia ha suposat un sacrifici econòmic»

4 de juny de 1956. En la seua carta Fuster s’adreça a Ignasi Villalonga en la seua doble condició de valencianista i mecenes per tal que ajude econòmicament a la publicació d’una Antologia de la Poesia Valenciana per part de l’editorial Selecta, de la qual era autor. El llibre havia eixit a un preu de 35 pessetes, i l’escriptor sol·licita al banquer que contribuesca a l’edició amb l’adquisició d’un cert nombre d’exemplars. La carta seria contestada, vuit dies després, pel secretari particular de Villalonga, que confirmà la compra de cinc exemplars de l’obra. Tot i la resposta d’agraïment de Fuster, no sabem si l’import total de l’operació (175 pessetes) s’acostava al que esperava.

Sr. Ignasi Villalonga Villalba.

Madrid

Distingit senyor:

Confiant en la provada atenció que sempre haveu mostrat per les coses de la cultura valenciana, em prenc la llibertat d’escriure-us i de sol·licitar la vostra col·laboració en una petita empresa que, sens dubte, considerareu interessant i digna d’ajut.

Fa unes setmanes s’ha posat en circulació un llibre titulat Antologia de la Poesia Valenciana, publicat a Barcelona per l’Editorial Selecta. La seua importància no radica, naturalment, en el fet d’ésser jo el seu autor, sinó en el de constituir un panorama de la lírica valenciana dels últims cinquanta anys, ampli i detallat. Si més no, té el mèrit de venir a omplir —com sol dir-se— un buit evident en la bibliografia de la nostra llengua.

La publicació d’aquesta Antologia —un volum de més de dues-centes pàgines, relligat en tela— ha suposat, però, un important sacrifici econòmic que, segurament, el producte de la venda en llibreries no arribarà a compensar. Per això hem decidit d’acudir a la bona voluntat d’aquells compatriotes que, per imperatiu moral tant com per satisfacció íntima, mai no neguen llur mecenatge a obres d’aquesta mena.

No cal dir, doncs, que, en adreçar-me a vós, ho faig amb la confiança que respondreu a la nostra demanda, i adquirireu un cert nombre d’exemplars del llibre, que, al preu de trenta-cinc pessetes cada un, us faríem arribar com i on voldríeu.

Amb l’esperança d’ésser atés, queda a la vostra disposició i us saluda atentament.

Joan Fuster