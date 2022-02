La crisis del PP vista desde abajo

Pablo Casado, Isabel Díaz Ayuso, Teodoro García Egea o Alberto Núñez Feijóo son los nombres conocidos de la crisis del Partido Popular. Son los que han ocupado titulares y han sido sujeto, complemento directo, indirecto y hay quien diría que hasta verbo en el cisma interno del partido. En un segundo plano, a través del móvil, las redes sociales, la prensa o la televisión Vicente Montoro, Carla Gómez, Remedios Pellicer y Abel Aussenac han seguido los hechos, cada una de las reuniones, giros de guion e intervenciones en directo. Ellos son militantes del PP, los más sufridores de esta historia.

Ninguno se esperaba los acontecimientos, su crudeza y menos que se hicieran a cara vista, ante los ojos de los que deben ser sus potenciales votantes y de sus seguidores, para los que supuestamente trabajan dentro de la organización. Utilizan expresiones como «vergüenza», «decepcionante», «errores», «espectáculo innecesario» o «lástima». También se hace reiterativa la frase de que donde deben lavar los trapos sucios es en casa y que lo importante «no son los líderes sino las siglas, el proyecto es lo que permanece».

«Cuando vi las declaraciones de Ayuso y Egea en directo pensé que no podía ser verdad, que había una cámara oculta o algo», recuerda Abel, militante por Alfafar desde 2013. A Vicente la tormenta le pilló trabajando. El temblor le alcanzó a partir de las vibraciones del móvil, sacudido por un torrente de notificaciones: «Los grupos de Whatsapp se volvieron locos y mucha gente me llamaba o me escribía para saber qué opinaba». También en el trabajo le coincidió a Remedios Pellicer, responsable del partido en Picanya. «Pedir información no está mal, pero las formas han sido equivocadas, no me han gustado las peleas», indica. La opinión más diferenciada es la de Carla, afiliada a la formación e integrante de Nuevas Generaciones desde hace menos de un año, quien cree que se debería haber llevado el asunto «con más calma». «Ha sido emocionante, pero se ha hecho un drama», apunta.

Una semana y media después la crisis parece resuelta o, al menos, encarrilada. El reparto de papeles que asigna la militancia parece claro. El secretario general, Teodoro García Egea, se lleva el rol del malo: le dieron demasiado poder, quería controlarlo todo, sus formas no eran correctas, son algunas de las reflexiones que aparecen en la conversación. Se exculpa a Pablo Casado aunque se le señala la puerta de salida, eso sí, de manera «digna». «Él no era el problema, su problema fue Egea», es el resumen. Hay aplausos para Ayuso, vista como «un puntal para el PP» e incluso como «la única que puede frenar que muchos votos se vayan a Vox» y de la que dicen que tendrá que lidiar a partir de ahora contra las informaciones sobre su hermano. Y en la interpretación de héroe de esta historia se suma Feijóo.

El dirigente gallego, ungido como futurible líder del partido, recibe la bendición de la militancia consultada como parece haberla recibido de los pesos de la organización. «Habríamos apoyado al que saliera, pero Feijóo es un buen candidato, tiene tirón con un discurso moderado que atrae a los de Ciudadanos», opina la joven de Nuevas Generaciones. De él, destacan sus cuatro mayorías absolutas, el gancho que puede tener en el momento en que se abran las urnas, pero sobre todo, la cohesión que genera dentro de la formación. «Si no hubiera habido una persona de consenso como él, el partido habría tenido un serio problema. Menos mal que ha dado un paso hacia adelante, lo necesitábamos», asegura Abel, quien celebra que la llegada del gallego evita que el congreso sea de «revanchismo interno».

De hecho, hay voces, como la de Vicente, también en las juventudes de los ‘populares’, que cree que el partido necesitaba un cambio antes de que se produjera la crisis. Según su análisis, «se ha visto que había ganas de que hubiera un cambio de rumbo en el partido». «Yo creo que iba a llegar en el congreso de julio, pero esto lo que ha hecho es acelerarlo», defiende. El optimismo es compartido después de la tormenta vivida. Lo corrobora Abel, quien considera que la formación sale fortalecida: «Una vez todo ha pasado, esto es lo que mejor le viene al PP, hemos ganado un gran presidente». En la misma línea se manifiesta Remedios: «Ahora ya sabemos que vamos a un congreso extraordinario centrado en pensar en el partido». Mientras, Carla confía en que el PP «sigue siendo la alternativa al gobierno de Pedro Sánchez».

Con más timidez se ponen calificativos al papel del PP valenciano en la crisis interna. «Les pilló con el pie cambiado, como a todos», indican. En un principio, Carlos Mazón mostró su apoyo a Pablo Casado en Twitter; algo que, recuerda Vicente, «hicieron casi todos porque les llamaron desde Génova para que lo hicieran». Aunque, agrega, «en ningún momento criticó a Ayuso, eso le salva». El tuit de apoyo del presidente de la Diputación de Alicante al aún líder del PP nacional tuvo 1.000 comentarios, la mayoría de militantes criticando la postura. «Ahora hay que dejarle trabajar, que fuera apoyado por Casado y Egea no significa que ahora ya no valga, hay que darle una oportunidad», incide por su parte el militante de Alfafar. Carla valora la actitud de Mazón, de quien aplaude que haya estado «centrado en lo que tiene que estar: en la Comunitat Valenciana, en hacer oposición a Puig, que bastante tenemos con pensar en las elecciones». «Se han tomado las decisiones correctas», dice Remedios.

La competición con Vox

El cisma interno del PP estalló apenas tres días después de las elecciones de Castilla y León, con el debate de qué hacer con Vox todavía tierno, sin cocción. Qué hacer con la formación que le había dado 72 horas antes un buen bocado en las urnas es un asunto sobre el que ha habido declaraciones sin una posición firme. Los militantes, preguntados por esto, dudan si llamarlos rivales electorales o posibles socios. Sí que se muestran favorables a llegar a acuerdos e incluso gobernar con ellos. «Dependerá del lugar», indica Vicente. «No creo que haya problema», considera Carla. «Si el PSOE puede gobernar con Podemos, que es un extremo, nosotros también con Vox, los dos partidos cumplen la legalidad y participan en política mientras no se diga lo contrario», expresa Abel. Eso sí, Vicente pide establecer «líneas rojas»: «La igualdad de las mujeres y los derechos LGTBI».

Sin embargo, el problema de Vox sigue ahí, un partido en el extremo de la derecha al que vota mayoritariamente gente que antes lo hacía al PP, con el riesgo del llamado sorpasso. «Yo no tengo miedo a un sorpasso», admite Abel, quien añade que la situación política de España «era mejor cuando había bipartidismo». En su análisis, PSOE y PP son «partidos de Estado» que dan «estabilidad» a España. «Yo creo que volverá el bipartidismo, la gente se está percatando de que era mejor». En este sentido, cree que la forma de diferenciarse de Vox es precisamente «mostrarse como partido de Estado». Para Carla, Vox «recoge un espectro de votantes más amplio», más allá de la derecha, y tampoco teme que el partido de Abascal quede por delante del PP.

Por su parte, Vicente insiste en que la competición con Vox por el votante «más duro» es «inútil» y apuesta por «competir con el PSOE por el centro». «Con Casado hemos titubeado y eso se paga, Ayuso es más directa, sabe lo que quiere y por eso tiene éxito, es la mejor herramienta para frenar a Vox», indica. Y critica que el partido de ultraderecha «no tiene experiencia de gestión, son cuatro palabras, un decálogo que apela al sentimiento, pero España y gobernar es más complejo». Remedios, por su parte, sortea la cuestión con un «es un asunto que todavía hay que debatir». Hay crisis que parecen cerradas, sin embargo, algunos debates permanecerán abiertos.