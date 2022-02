Sueca, 30 setembre 1947

Poeta i distingit amic: He d’agrair-vos moltíssim la vostra cortesia en enviar-me els exemplars de La cançó de Mariola i Guirnaldillas del Nacimiento, que he llegit amb gran satisfacció. Las Guirnaldillas fan una càlida i càndida impressió de cosa senzilla, amable, que va molt bé amb el tema, i amb profusió d’imatges belles o suggestives. La cançó de Mariola és ja una obra més asserenada. Us diré la meva opinió sincera. Res no hi ha que més embriagui un poeta que la imatgeria, les metàfores, fins al punt que és ben coneguda la tesi d’Ortega i Gasset que la poesia és només metàfora: «eludir el nom quotidià de les coses». Però a vegades un pensa que la metàfora per la metàfora no és suficient, que cal alguna cosa més. La distància entre Guirnaldillas i La cançó de Mariola potser consisteix en això principalment: una expressió més sòbria, sense arribar mai a l’austeritat, posada al servei d’unes emocions també simples, elementals; que sols així podia inspirar-les un paisatge de muntanya. No m’explico encara com a Albi se li va ocòrrer al·ludir a Llorente, en parlar del vostre llibret; o millor dit, sí que m’ho explico, i és que Albi ha llegit molt superficialment Llorente. Perquè la vostra poesia no té aquella sabor aburgesada, excessivament pacífica, de la poesia llorentina. Vós teniu, com quasi tots els poetes d’avui, més esmolada i fina la presència poètica de la pròpia subjectivitat. I, per altra part, no pot despertar ecos iguals la plana agrícola i econòmica, l’horta, que la serra acostada als núvols i als estels.

Però jo no vaig a fer ara —seria inadequat— una crítica, un anàlisi dels vostres llibres. Només us diré que, en general i des d’un punt de vista estrictament poètic, La cançó de Mariola (que és el que més m’interessa), m’ha agradat profundament. I si és de veres que a Mariola heu

...encontrat una materna

gràcia silvestre d’amor...;

és de veres que heu trobat el gust i el sentit de les vostres arrels en la nostra terra i el nostre esperit, crec que ja no deveu tornar-vos-en arrere: no deveu considerar el vostre pas per les muntanyes de Mariola i per la literatura vernàcula com una mera excursió intranscendent. En la literatura valenciana teniu un lloc ben clar, una missió magnífica: revelar-nos la vostra personalitat lírica i les vostres terres d’Alcoi, que fins ara no han tingut la veu que les canti, una veu plenament nostra.

Encara que avui (a pesar que les circumstàncies són adverses a tot açò) la poesia valenciana compta amb poetes en quantitat i qualitat com no n’havia tingut des del seu segle d’or, el XV, no en som prou. En fan falta més. Jo voldria expressar-vos com estem de necessitats d’escriptors, els valencians. Però en el vostre cas, no cal que faça frases patètiques ni exercicis de proselitisme. Estic segur que vós no abandonareu ja el cultiu de la nostra poesia.

Haureu de perdonar que m’hagi de fer una mica pesat i que adopti un to no molt natural en una carta; però he de fer-vos algunes observacions sobre tot això i sobre alguns punts més. Un, extraordinàriament important, és el de la llengua. Sempre, en parlar-ne, em ve una paraula a la ploma —a la màquina—: tragèdia. Són molts segles de descura i dos d’intensa castellanització els que ha patit el nostre poble; i a això afegim que els instruments del que vagament diem cultura —l’escola, la premsa, la ràdio, la Universitat, el cinema— estan en poder exclusiu de l’idioma espanyol. És, doncs, lògic que la llengua que habitualment parlem estigui saturada de castellanismes —sobretot a les ciutats i pobles grans. Això fa que la primera tasca que s’imposa l’escriptor valencià sigui la depuració de la llengua. El llenguatge del poble és un repertori de paraules que, a més de brut, resulta estret, reduit, per al poeta i l’intel·lectual.

El mal augmenta perquè els valencians han pres aquestes coses amb una despreocupació que demostra una col·lectiva falta de sentit, molt greu. La labor del P. Fullana peca de molta lleugeresa: les seves principals obres no són més que traduccions al valencià més vulgar, de les gramàtiques castellanes. El P. Fullana no s’adonà fins més tard, i no del tot, que tot idioma —en la situació del nostre— té dues fonts normatives per a refer-se: els clàssics i el parlar de les comarques no contaminades. Dels diccionaris no val la pena parlar. Els feien senyors desocupats, sense cap formació filològica, sense crítica. Avui resulta quasi tot això inservible.

En canvi, els catalans feren una labor òptima. Els millors gramàtics valencians d’avui són de formació catalana, deixebles més o menys directes de Pompeu Fabra: Carles Salvador, G. Renat, Sanchis Guarner. Les Normes aprovades en Castelló —i signades també pel P. Fullana— són una adaptació de les de l’Institut d’Estudis Catalans, a la fonètica valenciana. Hi ha entre els valencians una certa reserva —i en molts casos oposició— a admetre que la llengua que parlen és el català, una modalitat de la llengua catalana. Diguem-li valencià o català: és igual; nosaltres estem desprovistos de prejuins localistes; però és essencial no oblidar mai que és una i la mateixa llengua la que es parla a Catalunya, Mallorca i el País Valencià. Per això jo us recomanaria qualsevol gramàtica catalana moderna (les de Pompeu Fabra especialment). Però hi ha algunes obres valencianes, moderadament dialectalitzants, molt útils i seguides per quasi bé tots els escriptors solvents. Aquestes obres són: La conjugació dels verbs en valencià, de G. Renat, que veureu senyalada al catàleg de publicacions de la Societat Castellonenca de Cultura, que us he enviat, i que podeu adquirir dirigint-vos a aquella entitat; el Vocabulari ortogràfic de Carles Salvador, que també us envie junt amb altres llibres que tenia repetits a la meva Biblioteca, i els tomets Ortografia valenciana i Morfologia valenciana del mateix Carles Salvador, que si alguna vegada puc arreplegar per València tindré gran plaer a enviar-vos-els. Obres de teoria de l’idioma són: La llengua dels valencians, de M. Sanchis Guarner, molt estimable, i La llengua valenciana, de Revest Corzo, de tendències massa dialectalitzants.

Respecte dels diccionaris, la cosa està pitjor. Un diccionari català modern és l’ideal (fa poc s’ha fet una nova edició del Pal·las, que duu, a més, un vocabulari castellà-català, molt útil). El Vocabulari de Carles Salvador no és més que això, un vocabulari ortogràfic, una llista de paraules d’ortografia dubtosa, que convenia aclarir definitivament, però sense llurs correspondències castellanes; jo m’he entretingut posant-vos-en algunes, que potser us seran útils.

Clar és que l’estudi d’uns textos gramaticals no sol ser massa divertit, i amb ells sols no traureu tot el fruit que cal. El més important és una lectura prou freqüent dels bons escriptors moderns (però sempre amb ull despert, crític, ja que àdhuc al més expert se li escapen errades i faltes). Entre els poetes d’avui més importants, la lectura dels quals us recomano tant per a la vostra formació lingüística com per a la coneixença de la poesia valenciana actual, us enumero els següents: l’esmentat Carles Salvador, el capdavanter de tots; Xavier Casp, un dels més joves i dels que millor escriuen la nostra llengua, molt estimat a València i fora —especialment a Barcelona—; Bernat Artola, de Castelló; Almela i Vives; Lluís Guarner (que col·labora també a Verbo), Duran i Tortajada, etc. De tots aquests encara és fàcil trobar llibres, bé en alguna editora (la Castellonense de Cultura), bé per les llibreries de València (i suposo que també per Alacant). Un altre dia us enviaré un exemplar de Les cançons de l’horta, d’Enric Duran, que tinc igualment repetit —si és que no el teniu vós i volíeu llegir-lo i conservar-lo—.

Però dec posar punt a aquesta ja llarguíssima carta. Espero que tot el que acabo de dir-vos no us desanimi. Depurar l’expressió idiomàtica no és cosa fàcil. Però tots els que alguna vegada ens hem sentit fills autèntics del País Valencià, i sobretot els que no hem trobat encara la raó que ens convenci d’escriure en castellà, ens hem imposat aquella disciplina alegrement, amb plena consciència de la nostra responsabilitat —davant Déu i les futures generacions— per l’idioma que heretàrem i que és deure nostre purificar, dignificar, pagar el pecat d’abandó dels nostres pares. És la nostra llengua, que per la seva tradició literària, té dret al nostre sacrifici d’estudi i treball.

Us torno a demanar perdó per aquest abús de confiança. Si teniu algun dubte o necessiteu alguna cosa de mi, ja sabeu que podeu manar del vostre amic.

Joan Fuster