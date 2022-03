«Tinc 70 anys, i ja en fa molts que em nego a escriure cartes»

14 de gener de 1992 En aquesta carta, de les últimes que Fuster va escriure, pocs mesos abans de la seua mort, l’escriptor agraeix a Jaume Riera el text de la comunicació que aquest havia presentat al congrés de l’Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, celebrat a Alacant el 1991, i que havia causat tanta polèmica en negar l’autenticitat de la novel·la medieval Curial e Güelfa i atribuir-ne la falsificació, feta al segle XIX, a l’erudit Manuel Milà i Fontanals. Fuster no es pronuncia sobre el fons de la qüestió, al·legant que no és un erudit sinó un «lector curiós», apassionat, això sí, pel tema dels «falsos». Reconeix l’encert de Riera en la detecció d’altres invencions, com ara la de sant Pere Pasqual, però en aquest cas es remet al dictamen dels paleògrafs. En la polèmica intervingué la Biblioteca Nacional d’Espanya, on es conserva el manuscrit, que en defensà l’autenticitat. En el post scriptum de la carta, Fuster al·ludeix a la seua edat (70 anys, diu, tot i que encara no els havia fet) i a la seua negativa a escriure cartes i fins i tot a escriure.

14 de gener 1992

A Jaume Riera,

Barcelona.

Benvolgut amic:

Moltes gràcies per la vostra carta i per la còpia del vostre treball. La quantitat de comentaris que la vostra comunicació a Alacant ha suggerit, contradictoris com ja sabeu, m’havia despertat un gran interès per llegir-la, i estic content que hàgiu tingut la deferència de passar-me-la.

Jo no sóc precisament un erudit sinó un simple «lector curiós», que, això sí, sempre m’he mirat amb atenció i ingenuïtat els papers de i sobre la literatura catalana medieval. I dic «ingenuïtat» perquè, per regla general, he fet com la majoria: acceptar sense massa dubtes les informacions i les opinions dels experts. Bé: alguns dubtes sí que n’he tingut i en tinc. Però poques vegades m’he atrevit a manifestar el meu escepticisme en terrenys que no domino. Un text com el vostre, i amb el tema que heu triat, havia d’apassionar-me, i m’ha apassionat. Els «falsos» medievals —pressumptament medievals, és clar (em fa la impressió que n’hi ha també, i no pocs, de vertaderament medievals—, un cop denunciats, obliguen a revisar quantitat de tòpics assumits i a reescriure la història de la literatura catalana.

Recordo uns articles vostres sobre sant Pere Pasqual, tan puntuals, que venien a justificar una vella desconfiança meva. També he desconfiat de la Vita coetanea de Llull (i de més coses que els lul·listes atribueixen a Llull), i considero molt lúcides i escrupoloses les vostres observacions sobre el particular. De les falsificacions jurídiques i historiogràfiques, probablement, se’n podria parlar més encara. El cas de les Trobes de mossèn Febrer ja feia riure en el segle passat, i no comprenc com el senyor Montoliu (a.c.s.) va emprar tant de temps i tanta tinta per demostrar una tan gloriosa evidència.

Però suposo que són coses que calia fer. Aquelles innocentades de mossèn Barrera entorn de sor Villena (¿voleu dir que mossèn Barrera esperava que algú se les creiés?), fa uns quants anys, encara eren al·legades per algun col·laborador (aleshores poc o molt respectat) de diaris de València. No ho sé. Potser les ganes de mistificar, ni que només sigui per passar el temps, van més enllà de la síndrome d’Erasmus.

En la qüestió concreta del Curial, jo no sabria ara què dir. No és un llibre, el Curial, que hagi caigut mai dins l’àmbit de les meves preferències, i no sé per què. Sempre he pensat que la seva «singularitat» dins la literatura catalana (coneguda) del XV exigia alguna explicació. Antoni Ferrando manté —ahir mateix en parlàvem— la teoria de l’origen italià de la novel·la, obra d’algun «curial» de la burocràcia del Magnànim. És obvi, per raons d’estil, de composició i d’idioma, que el Curial no podia haver estat escrit per un catalanoparlant occidental o insular, en la data acreditada pel personal docte. Incorporar-lo a la comitiva dels «falsos» no és un punt de vista desdenyable. Certament, en apuntar-ho, trobareu l’espessa enemistat acadèmica —ja l’heu trobada— que és de preveure en aquestes ocasions. I hi quedarà pendent el dictamen dels paleògrafs a propòsit del manuscrit. Tot em sembla ben precari, des dels dos cantons.

L’atribució del «fals» al senyor Milà i Fontanals seria una qüestió diferent. En el supòsit que el Curial fos un simulacre «renaixentista», ¿qui si no el senyor Milà l’hauria pogut ordir? No els Aguilons ni els Rubions —inventors de la «literatura catalana medieval»—: més aviat don Manuel. Però caldria «provar-ho». I serà difícil. Els contemporanis d’un «fals», i a consciència (o amb suspicàcia) del «fals», solen callar. En tinc una certa experiència, i actual, en tant que «director» —simbòlic— d’una Biblioteca d’Autors Valencians en català, i que alguna persona ha considerat que, com diu la dita, «merda i greix, tot fa feix», convenia «apropiar-nos-els».

Ben vostre.

PS.- Perdoneu-me la mecanografia. Tinc 70 anys, i ja en fa molts que em nego a escriure cartes, i fins i tot a escriure.

En la vostra comunicació parleu d’una «menció d’Horaci» (p. 40) en el Curial, i he consultat l’index de Miquel i Planas sense trobar-la. ¿És una errada?