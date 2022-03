Una guerra larga y sin salida a la vista

Decía el historiador Howard Zinn, una de las voces más significativas de la izquierda norteamericana durante el siglo XX, que «no hay bandera lo suficientemente larga para cubrir la vergüenza de matar a gente inocente». Sin embargo, en la guerra total desatada sobre Ucrania por el presidente ruso Vladímir Putin –con la replica de ese pasado nostálgico bajo bandera soviética como recalcitrante trasfondo– las palabras de Zinn nada han importado. Una semana y media después de que el Kremlin anunciara que iniciaba una ofensiva en el país vecino bajo la justificación de proteger a la población rusófona «del genocidio del régimen de Kiev», las víctimas civiles mortales se cuentan por miles y los que se han visto obligados a salir del país por la guerra superan ya el millón.

Tras la resistencia al ataque inicial, los bombardeos contra los núcleos poblacionales ucranianos y sus instalaciones –desde torres de comunicaciones a universidades– no han cesado y la escalada militar parece no tener visos de acabar, en medio de un proceso de sanciones contra el Kremlin que ha golpeado sus pilares económicos. Pero, ¿hasta dónde puede llegar un conflicto que marca y marcará el futuro del mundo en general y de Europa en particular?

Para los expertos, la respuesta a esta cuestión todavía es incierta. Como explica Pablo del Amo, analista internacional de Descifrando la Guerra, con tan solo unos pocos días transcurridos desde el inicio de la ofensiva de Moscú, «es muy pronto para saber lo que puede pasar». No obstante, pese a esta incertidumbre, si cree que «la crisis apunta a que va a ser larga», una perspectiva en la que también coincide la profesora de Relaciones Internacionales y Política Exterior de Rusia de la Universidad Complutense María José Pérez del Pozo. «Yo no le veo una solución rápida, no se sabe hasta qué punto está dispuesto todo el mundo a llegar. Lo que sí parece es que va a ser más largo de lo que se preveía inicialmente», argumenta.

No en vano en cada combate en suelo ucraniano, recrudecidos en las últimas jornadas en lo que se ha apreciado como un viraje hacia una mayor dureza de la estrategia de Putin, se juegan dos realidades enfrentadas de imposible encaje. Por un lado, la de una Rusia que, después de una movilización considerable de recursos y tropas, no abandonará sin más a las primeras de cambio. Por otro, la de una Ucrania que, asediada en sus principales ciudades, experimenta una lucha por su supervivencia. En las negociaciones entabladas en los últimos días –que para Pérez del Pozo representan más «una forma de ganar tiempo para todas las partes»– lograr poner fin al conflicto o alcanzar, al menos, un alto el fuego duradero en estos momentos resultaría complicado.

En estas conversaciones, Moscú exige que Kiev reconozca la soberanía rusa sobre la península de Crimea –anexionada en 2014 y situada al sur del país, en la costa del mar Negro–; que Ucrania se desmilitarice por completo y, además, que no ingrese en ninguna alianza internacional como la OTAN o la Unión Europea. «Ningún país soberano cedería a eso [las condiciones] a no ser que fuera una rendición incondicional», destaca del Amo. Y a ello se suma además que, mientras estas se han producido en lo que Pérez del Pozo ve como un intento de «volver a asumir una posición conciliadora», los ataques no solo no han cesado sino que incluso se han incrementado. «Este tipo de operaciones son muy propias de Rusia, que actúa como un saboteador en las negociaciones de los conflictos de los que forma parte. Hace de juez y de parte», sintetiza la docente de la Universidad Complutense.

El futuro difuso ante el conflicto

Todos estos factores, con el tiempo y la evolución del conflicto como principales condicionantes, dibujan un futuro difuso. En primer lugar porque aún no está definido por completo cuál es el objetivo real que ambiciona Putin. Como puntualiza María José Pérez del Pozo, «no sabemos si aspira a ampliar mucho y crear un corredor muy grande desde Járkov [noreste del país] hasta Crimea o aspira a quedarse allí bien a través de un Gobierno títere con una presencia militar o quiere incorporárselo como una provincia más, una región dentro de Rusia». Son escenarios de distinto calado y trascendencia, no obstante, dependientes aún del avance de la guerra.

Sin ir más lejos, en Kiev, las acciones tácticas finales –un férreo cerco a la ciudad para provocar su rendición con fuertes ataques continuos a sus edificios institucionales, controlarla tomando la misma tras una fase de guerrilla urbana...– que se deriven de la llegada de la inmensa columna de blindados enviados por el Kremlin, sumada a los avances del Ejército ruso en otras ciudades como la bombardeada Járkov o Mariúpol [sureste] serán clave para las decisiones tanto de Kiev como de Moscú. «Lo que haría retroceder a Rusia sería que sufrieran muchas bajas, que la guerra se alargase, que las sanciones empezaran a mellar mucho la economía rusa… con esos puntos quizás Putin podría bajar sus exigencias», augura Pablo del Amo, que vislumbra en el caso ucraniano que el cambio de postura podría venir si cayeran sus dos principales ciudades [Kiev y Járkov]. «No sé si aceptarían todas las exigencias rusas, pero sí que estarían más inclinados a ello», añade el analista de Descifrando la Guerra.

Nuevos movimientos futuros

Pero la ofensiva en Ucrania ni afecta únicamente a dos actores, ni tampoco se circunscribe al ámbito regional. Para María José Pérez del Pozo, «estamos ante un escenario peligroso porque es la primera vez que se produce un conflicto de estas características, en el que una de las partes es una potencia nuclear». En este trasfondo, y pese a las amenazas atómicas desde el Kremlin –que ha llegado a afirmar a través del ministro de Exteriores, Serguei Lavrov, que Estados Unidos sabe que no «hay alternativa a las sanciones, sino la guerra mundial»–, la experta en Política Exterior de Rusia cree que será este «punto de no saber hasta dónde podría llevar una escalada» a nivel global la que mantendrá a los países occidentales en sus posiciones actuales. O lo que es lo mismo, sin enviar sus tropas a suelo ucraniano. Pese a ello, sí «se seguirá reforzando todo el flanco este y sudeste de la OTAN», resalta.

Asimismo, respecto a Ucrania, mientras se mantendrá probablemente la presión sobre Moscú a través de nuevas sanciones, Pérez del Pozo cree que «se seguirá mejorando las condiciones, en la medida de lo posible, de la población civil y aumentando las ayudas económicas y militares» a Kiev. «Lo que está intentando la OTAN es desgastar lo máximo posible a Rusia», añade del Amo.

Porque de darse una derrota completa de Ucrania, esta tendría también consecuencias en el tablero geopolítico mundial. En primer lugar debido a que, frente a una victoria contundente de Rusia, habría que afrontar un cambio radical en el paradigma de la seguridad europea. «Sería el fin de una etapa y el inicio de lo que se llaman regímenes iliberales [forma de gobernar en la que se mezclan rasgos de las democracias liberales tradicionales y el autoritarismo], una derrota de la democracia y los valores occidentales», esgrime la profesora de la Universidad Complutense de Madrid.

Del mismo modo, el conflicto podría continuar en otros entornos como Moldavia, con una región de facto independiente –aunque no sea reconocida internacionalmente– como Transnistria totalmente favorable a Moscú. Y a nivel internacional China, que durante la guerra en Ucrania ha mantenido una postura equidistante absteniéndose por ejemplo de la condena en la ONU a la invasión, podría ver una oportunidad de plantear un movimiento similar en Taiwán, coinciden ambos expertos.

Consecuencias sociales

Además, en clave continental, dos perspectivas han comenzado ya a perfilarse. La primera será ver hasta qué punto escala la protesta contra Vladímir Putin dentro de las propias fronteras rusas. Esta situación, que deja más de 8.000 detenidos, para Pérez del Pozo «no significa que se vaya a poner fin a un régimen que está muy afianzado y que tiene una élite legitimadora que se enriquece, pero sí que es posible que se produzcan ciertos movimientos internos a medio plazo». La segunda será el futuro de los millones de personas, en su mayoría mujeres y menores, que abandonarán Ucrania desplazados por la guerra –el pasado jueves se pactó entre Kiev y Moscú el establecimiento de corredores humanitarios– para los que la Unión Europea –esta vez unida, a diferencia de lo que pasó en la crisis migratoria siria de 2015– ya ha garantizado permiso residencia, de trabajo y acceso a la educación. Apoyo total frente a un conflicto cuyo escenario final todavía resulta incierto.