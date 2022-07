Fumetas. Porretas. Drogadictos. Dejados. Alienados. Son algunos de los adjetivos que la sociedad asocia con el cannabis y su consumo, que está aún bajo la humareda del estigma y el prejuicio. Con un nombre: droga. Lo cierto es que la marihuana tiene otros usos más allá de fumarse el porro por ocio (lo que se llama consumo recreativo) que probablemente el lector imagine al leer la palabra «cannabis».

Entre los usos el medicinal y terapéutico a través de cremas, aceites, vaporización o transformación de los principios activos de la flor para calmar el dolor de ciertas patologías, que ahora la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados ha comenzado a regular con un informe aprobado el pasado 27 de junio.

Avalados previamente dos medicamentos con extractos de cannabis, ahora su uso se ampliará (y concentrará) en tratar la espasticidad en pacientes con esclerosis múltiple, algunas formas de epilepsia, náuseas y vómitos derivados de la quimioterapia, endometriosis, dolor oncológico y el dolor crónico no oncológico (incluido el dolor neuropático), «pudiendo ampliarse a otras indicaciones terapéuticas cuando los estudios aporten indicios consistentes». Además, el informe emitido por el Gobierno para la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), organismo que tendrá que encajar las recomendaciones en la normativa en los próximos seis meses, abre la puerta a la dispensión de extractos o preparados con base cannábica en farmacias (cremas, espráis, aceites u otros derivados).

Un avance "insuficiente" para los activistas

Un paso para que el cannabis se acerque a una consideración de medicamento, tratamiento o cura y también para que los usuarios de marihuana terapéutica y medicinal comiencen a salir del estigma social. Sin embargo, un avance del todo «insuficiente» para las asociaciones y activistas por la regularización de la planta, que esperaban unas pautas para permitir el autocultivo y medicalizar los distintos usos de la planta del cannabis en su totalidad.

Casi dos de cada diez personas sufren dolor crónico en la Comunitat Valenciana

Casi dos de cada diez personas sufren dolor crónico en la Comunitat Valenciana, esto es, el 18 % de la población valenciana. Javier Miravete es una de ellas. Es presidente de la asociación Terapéuticas Hierbas Castelló y tiene hemofilia tipo A grave desde que nació. Desde niño ve como un simple golpe se convierte en un problema en sus músculos y articulaciones y ha pasado por fases en su vida en las que ha estado en cama por el dolor, en silla de ruedas por articulaciones atrofiadas y con bota ortopédica, lo que le costó una infancia entre hospitales y marcada por el bullying. Tomaba muchas pastillas al día. Una para cada cosa. Y fuertes. Morfina entre ellas, lo que le derivó a parte de en una depresión por ver que no mejoraba, sino todo lo contrario, en una adicción a los opiáceos y a las benzodiazepinas que, lejos de ayudarle a tener una mejor calidad de vida, le anulaban como persona. «No podía ni hablar, lo perdí todo y no encontraba la salida».

Le cuesta recordar las etapas duras pero relata lo que vino después con optimismo. «Conocí el cannabis de forma recreativa. Un día vino un amigo y me dijo que tenía hachís, que te lo fumabas y te reías, le pegué tres caladas y socialicé por primera vez en mucho tiempo», explica Miravete. «No solo fue la relajación de mi tensión social, sino que moduló mi dolor físico, lo distrajo y sin efectos adictivos», cuenta. A partir de entonces el cannabis le ha acompañado durante toda su vida. Y le ha servido de tratamiento a distintas dolencias.

Habla del THC y el CBD, dos de los componentes del cannabis. Modulándolos y encontrando la proporción adecuada para las dolencias es «una medicina efectiva». «No buscamos colocarnos con psicotrópicos, sino una solución al malestar, una mejor calidad de vida». A diferencia de la morfina, que reduce el dolor, el cannabis, detalla Miravete, «no lo hace desaparecer pero te permite hacer cosas y te da ganas de hacerlas». Comenzó a usarlo tras salir de su adicción a los opiáceos para calmar el dolor de tobillos y rodillas que se desarrollaba solo con caminar.

«No buscamos colocarnos con psicotrópicos, sino una solución al malestar, una mejor calidad de vida»

Sustituyó los analgésicos como la morfina por el cannabis, se asoció y su vida empezó a remontar. Impulsó la organización Terapéuticas Hierbas Castelló y se formó como técnico experto en plantas medicinales y nutrición. Ahora, desde la vocalía de usuarios terapéuticos de la entidad, que cuenta con un médico, una neuropsicóloga y con apoyo de científicos, asesoran a pacientes sobre la cantidad, la forma y las propiedades de la planta adecuadas para cada dolencia y tratamiento.

«Las flores de cannabis que utilizamos las llevamos a analizar, tenemos la trazabilidad porque la planta la cultivan las personas contratadas de la asociación. Utilizan los abonos, las tierras y las variedades que les damos. El producto final se analiza para ver concentración de cannabinoide, hongos y microorganismos».

"No puedo plantar pero sí inyectarme tratamientos farmacológicos"

Tras la primera regulación «real» del uso terapéutico y medicinal del cannabis, los activistas echan en falta el autocultivo. Al menos abrir la ventana para que los pacientes puedan acceder a él de forma legal. «No puedo plantar pero sí inyectarme tratamientos farmacológicos intravenosos por mi enfermedad», critica Miravete. Noemí Sánchez Nàcher, doctora en Neurociencia, profesora asociada de la Universitat de València (UV), presidenta del Observatorio Europeo del Consumo y Cultivo del Cannabis, paciente de Esclerosis Múltiple y usuaria de cannabis terapéutico, repasa los aspectos positivos y negativos de este primer informe que deja entrar un hilo de luz a algunas de las posibilidades que, dice, ofrece la planta de cannabis.

«Es el primer debate que se hace sobre el cannabis y es muy positivo para que las personas que antes no podían acceder puedan hacerlo a través de farmacias comunitarias y seguimiento con médicos de forma regulada», explica. Sin embargo, todavía quedan muchas incógnitas que despejar en la ecuación legal. «No está recogido qué pasa nos hacen drogo test y damos positivo o si necesitamos transportar la flor a otro lugar, ¿qué amparo legal tendremos?», se pregunta Sánchez Nàcher. Por otra parte, apunta que el autocultivo se ha quedado fuera y es algo importante en los tratamientos.

"El autocultivo empodera al paciente, que es autónomo y tiene manejo de su enfermedad"

«Empodera al paciente, que es autónomo y tiene manejo de su enfermedad, conoce bien qué cantidad y qué propiedades necesita en cada momento y eso no estará regulado. Si se regulara el autocultivo medicinal, podría haber un seguimiento con receta y análisis del cannabis que cultivas como en Argentina.Debería ser el propio Estado quien analizara esa planta». Para los usuarios que cultivan la pregunta es:«si lo siguen haciendo ¿qué les pasará?».

Sin amparo legal para pacientes

Muchos se han visto envueltos en procesos de detenciones, incautación del cannabis e incluso juicios rápidos. Javier y Noemí mismo han vivido esta situación. «Es nuestra medicina, ¿es necesario hacer pasar a una persona enferma por el calabozo? la represión no es por salud, sino por moral, y la moral del legislador no tiene por qué influir en nuestra salud». «Convierten a los pacientes en potenciales delincuentes y nos abocan al mercado ilícito, a comprar un cannabis que no sabemos qué lleva ni de donde sale», añade.

"Persiguiendo el autocultivo convierten a los pacientes en potenciales delincuentes y nos abocan al mercado ilícito"

Un símil que propone la científica: Imagínese una realidad en la que el alcohol fuera ilegal. Una tarde le apetece tomarse una cerveza y acude a un bar clandestino a beberla. Pero al llegar solo tienen chupitos de cazalla. Se toma tres y vuelve a casa doblado. Ha obtenido alcohol pero no la cantidad ni el tipo que quería ni que necesitaba. Vuelve borracho a casa y no relajado. Es otra cosa. Algo así ocurre con el cannabis, según explica Noemí Sánchez Nàcher. «Decir que toda flor trabajada es droga es como afirmar que todo polvo blanco es cocaína», clarifica la doctora en neurociencia. Otra de las críticas desde el activismo es que las patologías para las que se autoriza el uso son muy limitadas.

«Quedan muchos casos fuera, como la fibromialgia o el glaucoma, entre otros. Dicen que no hay evidencia científica pero es difícil que la haya y sólida sobre algo que no se ha dejado investigar», apunta.

Objetivo: impulsar las pesquisas y ampliar la regulación. Además, añade Sánchez, la propuesta del informe «favorece el oligopolio de la planta en pocas empresas y obliga a los usuarios a apuntarse en un registro. Nos controlan presuponiendo que somos potenciales delincuentes cuando lo que somos es personas enfermas».

La poca evidencia científica hace necesario, según Sánchez, «tener en cuenta toda la evidencia observacional», tal como apunta, también el informe del Gobierno. «El cannabis mejora la salud, en el amplio término de la palabra, que según la Organización Mundial de la Salud se refiere no solo a la física, sino a la psicológica, social y a la calidad de vida». «El cannabis mejora la calidad de vida de los pacientes, no los anula», defienden tanto Javier Miravete como Noemí Sánchez.

Por otra parte, critican que la planta vaya a considerarse «medicamento de última línea» (como alternativa si los tratamientos principales no funcionan) y que la duración sea limitada. «Los opioides son tratamiento de duración ilimitada y son altamente adictivos y el cannabis, en cambio, puede ayudarte a tener una mejor calidad de vida con una proporción personalizada. Es una herramienta de prevención». En su caso, Noemí usa el cannabis para evitar experimentar brotes y para parar la sintomatología de la Esclerosis Múltiple. «El cannabis me ayuda a tolerar los efectos secundarios del tratamiento y a afrontar mi enfermedad, además de prevenir brotes que pueden tener consecuencias irreparables en mi cuerpo y en mi calidad de vida».