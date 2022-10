El día de los valencianos desde la distancia

A Joan Llop le gusta abrir las ventanas para que la música en valenciano que escucha regularmente le llegue al corazón de sus vecinos. La Gossa o la Fumiga son sus grupos favoritos. «Que mis vecinos sepan que yo canto y bailo en valenciano», exclama al otro lado del teléfono. Joan es de Foios y vive en Madrid, donde estudia un máster de Tecnología de Comunicación Corporativa en el BBVA. Hoy, dice, estaría en las paellas que se celebran en su pueblo (Foios) con motivo del 9 d’Octubre: «Allí se lía bastante este día. Nos reunimos los amigos, hacemos paellas y pasamos un gran día». Pero la nostalgia por la Comunitat Valenciana, dice, no es cosa solo de esta efeméride. «A veces me viene la nostalgia, como por ejemplo en Fallas. Y lo de escuchar grupos en valenciano es la mejor manera de sentirme en casa», afirma Joan, que no se siente extraño en Madrid. «Hay muchos valencianos y la gente respeta mucho a los de las otras partes de España».

Ángela Porcar se fue a estudiar 6 meses a Estados Unidos con una beca de la Universitat Politècnica de València antes de la pandemia y hoy vive en Albuquerque, la población de Nueva Méjico donde se desarrolla toda la trama de la famosa serie Breaking Bad. «¿El 9 d’Octubre? Buf, no sé ni en qué día vivo. Estoy de exámenes finales», afirma esta castellonense de Benassal. En unos segundos, sin embargo, cuenta los planes para hoy. «Comeremos paella, como muchos domingos. A mi marido, que es de aquí, le encanta, y me salen igual de bien la grande de ocho personas que la de cuatro. Durante la comida nos reuniremos por facetime con mis padres y abuelos, que es una manera de sentirse más cerca de mi casa», añade. El confinamiento por la covid-19 cambió la vida de Ángela, que tiene una hija norteamericana de 6 meses y trabajo estable en una empresa de energía nuclear. A pocas calles, nos cuenta emocionada, está el estudio de Netflix donde se rodó la trama del profesor de química Walter White. «La autocaravana aún está aparcada allí», exclama. ¿Qué echa de menos de la Comunitat Valenciana Ángela? «Lo que más añoro es la gente en la calle, porque aquí sales de trabajar y te tienes que ir a casa. Echo de menos las terracitas, eso me mata. Y estar cerca del mar, también. Ya tengo vuelos para volver a casa unos días en Navidad», afirma. Desde Bruselas, Tamara Atienzar hace planes para quedar con otros valencianos en el 9 d’Octubre. Lo de reunirse con paisanos es una costumbre para ella. Dirige Espai València a Bélgica, un grupo para crear puentes entre los valencianos y el país centroeuropeo. «Hay muchos valencianos aquí. Hemos organizado ya ocho eventos. Nuestra idea es traer la cultura valenciana a la capital de Europa y al mismo tiempo estrechar lazos con Bélgica», explica Tamara Atiénzar. Espai València a Bélgica cuenta con el reconocimiento de Centro Valenciano en el Exterior (Cevex) por parte de la Generalitat, igual que las otras 42 casas valencianas que existen en otras zonas del mundo. «La mayoría somos valencianos que vinimos aquí, o por trabajo o porque están estudiando», afirma. El 9 d’Octubre está marcado en rojo en su calendario. «Vienen a visitarme todas las mujeres de mi familia, que son mi madre, mis cuatro tías y dos primas. Todas, menos mi abuela. Me traen el ‘caloret’ de la ‘terreta’ y luego vamos a visitar Brujas, donde haremos lo típico de aquí: comer mejillones con patatas y luego gofres», explica la castellonense. Stefania Brunori ha elegido hacerse la foto para el reportaje con el Burj Khalifa al fondo, el edificio más alto del mundo (828 metros). Vive en Dubai desde 2009. Es estratega de redes sociales y marcas personales, una coach de negocios que ayuda a las empresas a expandirse. Stefania comerá este domingo con otro valenciano, un chico de Castelló, en lo que considera su particular forma de celebrar el día de la Comunitat Valenciana. Desde l’Horta Nord se marchó a Bélgica, también, Andrea Bueno. Concretamente, a Lovaina, donde estudia con la beca de Erasmus el cuarto curso de Derecho y Criminología. «El 9 d’Octubre es el típico día que te reúnes con tu grupo de amigos, comes y por la tarde hay fiesta y verbena. Normalmente hay charanga, es un día muy guay», afirma. Hablar valenciano en Lovaina, dice Andrea, le mantiene cerca de su casa. «Nos juntamos los valencianos, mallorquines y catalanes de por aquí y hacemos muy buen grupo», explica. El pasado 26 de septiembre, dice, se acercaron a Bruselas a un concierto del grupo valenciano Zoo. El organizador, precisamente, fue Espai València. Mónica es una castellonense que vive en Copenhage desde hace 15 años. Pasó de ser festera de la Gaiata 19 a dirigir un hotel en la capital danesa, donde ha echado raíces. «Me casé con un vasco y ahora tenemos dos hijos, uno de 14 y otro 10. El mayor nació en el hospital de Vila-real, y aunque se vino con 6 meses, se siente de la terreta. El pequeño es danés», explica. «Nos hemos acostumbrado muy bien a la vida de Dinamarca. Aquí estamos muy a gusto», añade. ¿Qué van a hacer hoy? «Antes celebrábamos más la fiesta del 9 d’Octubre, nos íbamos a comer por ahí. Pero va pasando el tiempo y, como aquí es un día laborable, pues casi te lo tienen que recordar desde casa. Aprovechamos para llamar a la familia y charlar», afirma. Soy muy castellonera, muy ‘gaiatera’, y se echa de menos, sobre todo cuando están haciendo fiestas y no puedes ir. Volvemos dos veces al año, en Navidad y en verano, donde vamos a la casa que tenemos en Benicàssim».