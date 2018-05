Carla Ferrando, a la selección española de Rugby

Carla Ferrando, jugadora de Les Abelles, ha sido convocadsa por el seleccionador nacional de Rugby Seven, Pedro de Matías, para el equipo nacional. La capitana del conjunto valenciano jugará con la selección Española Emerging. Esta es la primera vez que Carla Ferrando acude a la selección española de Rugby. Este año, ha ganado el título de XV y pugnado por el ascenso en un club que también ha ganado las Series Seven de la Comunidad Valenciana.

Carla Ferrrando ya asistió a unos entrenamientos de la selección esta temporada, y ahora se refuerzan su posibilidades de progresar dentro del combinado nacional. La selección "·Emerging" es el primer escalón para progresar hacia el combinado absoluto, el mismo que participa en los mundiales y en los juegos olímpicos.

La selección española Emerging disputa este fin de semana el Valencia Rugby Festival en Oliva. Encuadarada en el grupo élite, Carla se enfrentará a las selecciones de Holanda, Escocia, Francia y Euzkadi, además de un equipo Barbarians de jugadoras de diversos equipos.

Carla considera que esta convocatria es "un aliciente para seguir mejorando, soy una jugadora de cantera que no he ido fuera para progresar. Lo hemos conseguido trabajando dentro del club; la primera convocatoria me pareció un premio, ahora es una confirmación para intentar quedarme".

La apertura de Les Abelles es la primera jugadora del club valenciano en ser convocada para una selección nacional en la categoría senior en un torneo oficial.