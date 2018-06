Txus Vidorreta pende de un hilo. El fracaso deportivo, el Valencia Basket no se clasificó para la Euroliga tras la derrota del pasado viernes en la Fonteta ante el Gran Canaria, juega en contra de la renovación del entrenador del equipo «taronja» de cara a la próxima temporada. El club vive conmocionado tras la eliminación en los cuartos de final de la Liga ACB y se tomará 48 de horas de reflexión antes de tomar decisiones.

Mañana lunes empieza todo. El director general del Valencia Basket, Paco Raga, y el director deportivo del club, Chechu Mulero, ya habrán tenido tiempo para valorar con la tranquilidad necesaria todo lo sucedido a lo largo de la presente campaña, sobre todo el KO del viernes, por lo que trazarán las líneas maestras y la hoja de ruta a seguir en los próximos meses.

Vidorreta tiene complicada su continuidad en el club. El equipo no ha logrado el objetivo de clasificarse para la Euroliga, en una temporada en la que había muchas esperanzas depositadas debido al anuncio de la construcción de un nuevo pabellón y al magnífico rendimiento que ofrece la Alquería, y la decepción deportiva pesa como una losa sobre el técnico. También escuece el hecho de que el entrenador tenga en contra a una ruidosa parte de la grada de la Fonteta, con la que no ha conectado.

El entrenador vasco, que acaba contrato con el Valencia Basket esta temporada, manifestó tras el partido ante el Gran Canaria que le gustaría que el club le ofreciera renovar a lo que le da prioridad ante la opción de sustituir a Sergio Scariolo como seleccionador. «La decisión está en manos del club, tengo que aceptar lo que decidan. Me gustaría seguir y más después de que quedarme fuera así. Si desean que continúe habrá que hablar de algunas cosas internas porque ya he tomado conciencia de algunos aspectos que podemos mejorar», explicó.

«Me he dejado la piel, creo que he hecho un gran trabajo con mi equipo técnico y mis jugadores, que merecen mucho la pena», añadió.

Respecto a la posibilidad de suceder a Scariolo en la selección, se mostró dispuesto a aceptar la propuesta si no ha renovado por el Valencia Basket y le llega la oportunidad. «Si no me han renovado y por el camino surge la selección, claro que lo cojo. Antes me gustaría continuar en el Valencia Basket», indicó.

Aparte de la continuidad o no de Vidorreta, el fracaso deportivo del Valencia Basket obliga a tomar decisiones en cuanto al futuro de un proyecto deportivo que estaba en fase de crecimiento y que tras la eliminación ante el Gran Canaria y la no clasificación para la Euroliga ha dado un paso atrás. El Valencia Basket medita una reducción en el presupuesto que esta temporada era de dieciséis millones de euros, y de cara a la disputa de la Eurocup reducirá su nómina de jugadores después de que este año acabara el curso con dieciséis en plantilla. Aún así, la intención «taronja» será la de conformar una plantilla de garantías, potente, para volver a pelear en el campeonato doméstico y disputar la Eurocup con opciones reales de poder volver a ganarla.



Agradecimiento a la afición

Ayer, el Valencia Basket agradeció a toda su afición el apoyo que ha mostrado durante la campaña y de manera muy especial, por el increíble ambiente que ha tenido la Fonteta en los partidos eliminatorios de esta temporada, tanto en los dos encuentros de Playoff como en los partidos de la Fase de Ascenso a la Liga Dia.

La familia «taronja» hizo en el inicio de esta temporada una nueva muestra de fidelidad y compromiso al agotar los abonos de esta campaña. Y el equipo ha podido comprobar ese apoyo tanto en los partidos de La Fonteta en la que ha sido la temporada más larga, como en muchos de los desplazamientos.