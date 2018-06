La Volta a la Platja abre el verano de carreras en València

La Volta i Volteta a la Platja de València, organizada por el C. Atletismo 10K Valencia, abre el verano de carreras en la ciudad con una auténtica fiesta runner donde no todo será correr. Esta tradicional prueba, recuperada hace dos años por el C. Atletismo 10K Valencia, celebra la III edición de nueva era este próximo viernes 8 de junio, a partir de las 19:30h, en la playa de La Malvarrosa (junto al Balneario Las Arenas).

Todos los interesados en participar en la cita playera del año pueden inscribirse a través de la página oficial www.voltaalaplatjavalencia.comhasta el mismo 8 de junio a las 14:00h o hasta agotar las 1.000 plazas disponibles. El precio de inscripción a la Volta es de 3€ y a la Volteta de 1€. Asimismo, también habrá posibilidad de inscribirse en la misma zona de salida hasta 20 minutos antes del inicio: Volta (5€) y Volteta (2€).

La jornada del viernes arrancará a las 19:30h con la celebración de la Volteta a la Platja, que contará con cuatro modalidades: Family Run (de 0 a 4 años, 200m), de 5 a 7 años (400m), de 8 a 10 años (800m) y de 11 a 14 años (1.000-1200m). A continuación, a las 20:00h, arrancará la Volta a la Platja, en la que los participantes recorrerán un circuito de 4 kilómetros por la parte blanda de la arena de la playa de La Malvarrosa.

La organización tiene previsto publicar una clasificación de los 10 primeros llegados a meta en la prueba reina, la Volta a la Platja (Categoría Absoluta), tanto en categoría masculina como femenina, siendo premiados con trofeo conmemorativo los tres primeros de ambos sexos. Asimismo, existirá una Categoría Minimalistapara quienes corran descalzos, en la que la organización elaborará una clasificación de los tres primeros, tanto en categoría masculina como femenina.

La Volta i Volteta a la Platja de València están organizadas con enorme cariño por el C. Atletismo 10K Valencia, promotores de excelentes eventos como el 10K Valencia del mes de enero y el recientemente celebrado Ekiden. Fue en 2016 cuando, tras varios años de ausencia, se decidieron arecuperarla para el calendario de Valencia Ciudad del Running.

Pero esta cita running playera es más que una carrera, es una jornada festiva y deportiva en la que todos los participantes, además de correr y pasar un buen rato entre amigos y familia, disfrutan de un avituallamiento posterior líquido y sólido que no es habitual en otras pruebas.

Los corredores tendrán a su disposición refrescos, cervezas, galletas y hasta hamburguesas recién hechas, entre otras sorpresas€ y todo ello en un entorno inigualable ante la puesta de sol.

En 2017 la Volta i Volteta a la Platja de València reunió a un total de 600 personas; y en esta tercera edición se espera alcanzar los 1.000 participantes, que el viernes tarde del 8 de junio pasarán una divertida jornada que cada año se va consolidando con más fuerza en el calendario runner.