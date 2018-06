Lorenzo se va a Honda tras rechazar una oferta de Aspar

Jorge Lorenzo, vencedor el pasado domingo del GP de Italia, será piloto oficial Honda y compañero de equipo de Marc Márquez. El piloto mallorquín tenía sobre su mesa dos ofertas en firme para disputar el campeonato del Mundo de Motogp 2019. Una, la del equipo del valenciano Jorge Martínez Aspar -actualmente Ángel Nieto Team- con una Yamaha M1, con apoyo directo de fábrica y patrocinado por Petronas. La otra, del equipo Honda Repsol, que ha sido la que ha aceptado finalmente. La noticia del fichaje de Lorenzo por Honda, ayer, se produjo el mismo día que la marca japonesa confirmase que Dani Pedrosa no continuará pilotando una de sus motos la próxima temporada. La Gazzeta dello Sport sitúa al catalán en el equipo de Aspar.

La llegada del pentacampeón mundial mallorquín al equipo propiedad de Aspar, dirigido en la actualidad por Gelete Nieto, el hijo mayor del 13 veces campeón del mundo fallecido en agosto pasado, se daba ayer martes prácticamente por cerrada. Esta ecuación requería un soporte financiero fuerte y, según el portal alemán speedweek.com, el responsable de cerrar este acuerdo era Razlan Razali, director del Circuito de Sepang y promotor del Gran Premio de Malasia, que estuvo el pasado fin de semana en el paddock de Mugello para dejar cerrado el acuerdo con el Ángel Nieto Team.

Factor clave en toda esta negociación entre Aspar y Petronas ha sido Dorna, la empresa española que gestiona el mundial. El propio Razlan Razali confirmó a diversos medios: «Sobre la cuestión de un proyecto de Yamaha Petronas, tomaremos la dirección recomendada por Carmelo Ezpeleta». El ejecutivo malayo ampliaba detalles sobre cuáles son las intenciones de esta petrolera: «Petronas no solo quiere ser un patrocinador. También quiere desarrollar productos lubricantes para el motor de la M1. Yamaha dijo que sería posible y eso es importante para Petronas». De hecho, por el paddock circulaba el rumor de que la multinacional petrolera utilizaba el equipo de Aspar como puente para tener acceso al patrocinio del equipo oficial Yamaha, que es su objetivo.

El principal escollo que se ha encontrado Petronas durante toda la negociación es la situación judicial de Aspar por la causa abierta de la Fórmula 1 en València, en la que está investigado. De hecho, Razali siempre fue claro en sus declaraciones: «Queremos ser dueños de la estructura, pero Aspar no quiere vender su equipo de MotoGP. Tenemos que tener el control del equipo. Tenemos que hacerlo todo limpiamente. No podemos usar influencias negativas porque represento los intereses de Petronas, una empresa estatal, y también el Circuito de Sepang es propiedad del Gobierno. Entonces, estamos lidiando con dos empresas estatales malayas. Por lo tanto, debemos asegurarnos de tener socios que no tengan complicaciones ni problemas. Eso es muy importante».

Este problema en las negociaciones se superó gracias a la intervención de Dorna, que quiere engrandecer al máximo todo lo que evoca la figura de Ángel Nieto y mostrarle así a Aspar que tiene todo el respaldo de Carmelo Ezpeleta en los difíciles momentos que está atravesando a causa de sus problemas judiciales. Gracias a la intervención de Dorna, todo hacía indicar que en 2019 el Petronas Yamaha Ángel Nieto Team era una realidad. Incluso estaba decidido el segundo piloto, el italiano Franco Morbidelli.

Pero el precipitado anuncio de la salida de Pedrosa del equipo Honda Repsol agitó todas las piezas de este puzle, y más tras conocerse que existían negociaciones de este equipo con el piloto mallorquín. La oferta de Honda era realmente tentadora para Lorenzo, pero ahora hace falta saber qué opina Márquez sobre la llegada de éste al equipo, ya que es meter dos gallos en el mismo gallinero. Aunque, eso sí, el de Cervera manifestó en Mugello que le gustaría tener el compañero de equipo más fuerte posible y que la elección del piloto sería única y exclusivamente decisión de Honda.

En tan solo 24 horas, la situación ha cambiado radicalmente. La Gazzetta dello Sport informaba ayer de que Lorenzo se convertirá en el compañero de equipo de Marc Márquez en Repsol Honda y que Dani Pedrosa pasará al potencial conjunto de Petronas Yamaha Ángel Nieto Team. Ahora solo falta saber cuál es la opinión de Petronas sobre este hipotético cambio de cromos.