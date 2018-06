Una Champions más atractiva y barata

Una Liga de Campeones atractiva en rivales y a un menor precio. Esa es la combinación que encontrarán los aficionados del Valencia CF que renueven su carnet de abonados para la próxima temporada. Mañana lunes, el club de Mestalla dará a conocer los precios de la campaña de renovación de pases, que tendrán como novedad la inclusión de los partidos oficiales de todas las competiciones en un único pack. Una estrategia que, a la fuerza, incrementará el precio respecto a las temporadas anteriores, en las que, sin embargo, el abonado debía pagar aparte por los encuentros que no eran de Liga.

No obstante, tal como ha sabido Levante-EMV, será una Champions más económica para el aficionado valencianista. Es decir, la suma el precio medio del abono de la pasada temporada con el precio medio que costaban las entradas de la Liga de Campeones en la última edición en la que participó el Valencia CF, en la campaña 2015-16, será superior al pack que ofrecerá el club valencianista a partir del lunes. Además, está el añadido que la composición de la futura fase de grupos será de alta exigencia para los valencianistas, teniendo en cuenta que partirán en el sorteo desde el bombo 3 ó 4. Con mucha probabilidad, el grupo será más atractivo que el último con el que se vio inmerso el equipo blanquinegro, con Zenit de San Petersburgo, Olympique de Lyon y Gent. El precio ya se ha incluido en el abono cuando, en otros años, el club esperaba al sorteo y al tirón popular de los rivales para determinar el coste de las localidades.

Con el precio total incluido, el Valencia CF también queire asegurarse que la asistencia a los partidos europeos tenga la regularidad de los partidos domésticos de Liga. Se gana en comodidad al no tener que volver a pasar por taquilla y se ahorra la incomodidad añadida de tener que volver a pagar. Esto, unido a una política de precios errática, ha provocado entradas desangeladas en Mestalla en ocasiones especiales, como los 25.000 espectadores que presenciaron la derrota en el Valencia-Zenit de la última Champions, por no recordar hasta las tres rectificaciones sobre la marcha que realizó el club para enmendar los precios de la semifinal de Copa del Rey frente al Barcelona, el año pasado. Con el «todo incluido», se evitan, en principio, también posibles agravios con los socios cuando se aplican promociones especiales urgentes para llenar el estadio para aficionados en general. Desde el Valencia CF no se confirma al 100%, pero con «mucha probabilidad» en el abono entrará todo el recorrido europeo del equipo de Marcelino y las eliminatorias que se vayan avanzando, y no solo los tres primeros encuentros de la liguilla.



El horario del Este de Europa

Por otro lado, desde el club se respira cierta tranquilidad con uno de los factores que pueden afectar a la asistencia en Mestalla, que es el nuevo horario de las 19 horas. No obstante, se aplicará en dos de cada seis partidos y preferentemente en los encuentros en la Europa del Este, y no en la zona meridional europea, en la que la jornada laboral es más larga.