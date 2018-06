Horarios y TV de todos los partidos del Mundial de Rusia

El Mundial de Rusia 2018 comienza el jueves y todos los partidos se podrán seguir en directo por Mediaset. Los encuentros que se juegan durante el día se podrán ver por Cuatro y Be Mad, mientras que Tele5 transmitirá los choques de las 20 horas, horario en el que España disputará los 3 partidos de la fase de grupos.

Los octavos de final, cuartos, semifinales y la final también se podrán ver en abierto. El Mundial comienza el jueves con la jornada inaugural y el primer partido, entre el anfitrión Rusia y Arabia Saudí.

Jueves, 14 de junio

Rusia-Arabia Saudí (GrupoA) (17:00, Tele5)

Viernes, 15 de junio

Egipto-Uruguay (Grupo A) (14:00, Cuatro)

Marruecos-Irán (Grupo B) (17:00, Cuatro)

España-Portugal (Grupo B) (20:00, Tele5)

Sábado, 16 de junio

Francia-Australia (Grupo C) (12:00, Cuatro)

Argentina-Islandia (Grupo D) (15:00, Cuatro)

Perú-Dinamarca (Grupo C) (18:00, Cuatro)

Croacia-Nigeria (Grupo D) (21:00, Tele5)

Domingo, 17 de junio

Costa Rica-Serbia (Grupo E) (14:00, Cuatro)

Alemania-México (Grupo F) (17:00, Cuatro)

Brasil-Suiza (Grupo E) (20:00, Tele5)

Lunes, 18 de junio

Suecia-Corea del Sur (Grupo F) (14:00, Cuatro)

Bélgica-Panamá (Grupo G) (17:00, Cuatro)

Túnez-Inglaterra (Grupo G) (20:00, Tele5)

Martes, 19 de junio

Colombia-Japón (Grupo H) (14:00, Cuatro)

Polonia-Senegal (Grupo H) (17:00 Cuatro)

Rusia-Egipto (Grupo A) (20:00, Tele5)

Miércoles, 20 de junio

Portugal-Marruecos (Grupo B) (14:00, Cuatro)

Uruguay-Arabia Saudí (Grupo A) (17:00, Cuatro)

Irán-España (Grupo B) (20:00, Tele5)

Jueves, 21 de junio

Dinamarca-Australia (Grupo C) (14:00, Cuatro)

Francia-Perú (Grupo C) (17:00, Cuatro)

Argentina-Croacia (Grupo D) (20:00, Tele5)

Viernes, 22 de junio

Brasil-Costa Rica ((Grupo E) (14:00, Cuatro)

Nigeria-Islandia (Grupo D) (17:00, Cuatro)

Serbia-Suiza (Grupo E) (20:00, Tele5)

Sábado, 23 de junio

Bélgica-Túnez (Grupo G) (14:00, Cuatro)

Corea del Sur-México (Grupo F) (17:00. Cuatro)

Alemania-Suecia (Grupo F) ( (20:00, Tele5)

Domingo, 24 de junio

Inglaterra-Panamá (Grupo G) (14:00, Cuatro)

Japón-Senegal (Grupo H) (17:00, Cuatro)

Polonia-Colombia (Grupo H) (20:00, Tele5)

Lunes, 25 de junio

Arabia Saudí-Egipto (Grupo A) (16:00, Be Mad y Cuatro)

Uruguay-Rusia (Grupo A) (16:00, Be Mad y Cuatro)

España-Marruecos (Grupo B) (20:00, Tele5)

Martes, 26 de junio

Dinamarca-Francia (Grupo C) (16:00, Be Mad y Cuatro)

Australia-Perú (Grupo C) ( (16:00, Be Mad y Cuatro)

Islandia-Croacia (Grupo D) (20:00, Be Mad y Cuatro)

Nigeria-Argentina (Grupo D) (20:00, Tele5)

Miércoles, 27 de junio

Corea del Sur-Alemania (Grupo F) (16:00, Be Mad y Cuatro)

México-Suecia (Grupo F) (16:00, Be Mad y Cuatro)

Suiza-Costa Rica (Grupo F) (20:00, Be Mad y Cuatro)

Serbia-Brasil (Grupo E) (20:00, Tele5)

Jueves, 28 de junio

Senegal-Colombia (Grupo H) (16:00, Be Mad y Cuatro)

Japón-Polonia (Grupo H) (Be Mad y Cuatro)

Inglaterra-Bélgica (Grupo G) (Tele5)

Panamá-Túnez (Grupo G) (Be Mad y Cuatro)

OCTAVOS DE FINAL

Sábado, 30 de junio

1C-2D (16:00, Cuatro)

1A-2B (Tele5)

Domingo, 1 de julio

1B-2A (16:00, Cuatro)

1D-2C (20:00, Tele5)

Lunes, 2 de julio

1E-2F (16:00, Cuatro)

1G-2H (20:00 Tele5)

Martes, 3 de julio

1F-2E (16:00, Cuatro)

1H-2G (20:00, Tele5)

CUARTOS DE FINAL

Miércoles, 6 de julio

16:00 (Cuatro)

20:00 (Tele5)

Sábado, 7 de julio

16:00 (Cuatro)

20:00 (Tele5)

SEMIFINALES

Martes, 10 de julio

20:00 (Tele5)

Miércoles, 11 de julio

20:00 horas, (Tele5)

3º Y 4º PUESTO

Sábado, 14 de junio

16:00 (Tele5)