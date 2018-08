Canet sale sexto pese a errar en la estrategia

El heco Jakub Kornfeil (KTM) ejerció de anfitrión para ser el más rápido en la sesión oficial de entrenamientos del Gran Premio de la República Checa de Moto3 en el circuito de Brno, en el que la gran mayoría de pilotos se equivocaron de cálculos y estrategia y no pudieron disputar la última vuelta rápida. Apenas diez pilotos, tras cambiar de neumático trasero en sus talleres, salieron con el tiempo necesario para completar una vuelta e iniciar el giro lanzado, mientras que el resto, entre atónitos e incrédulos, vieron como se les mostraba bandera de cuadros sin posibilidad de luchar por una vuelta rápida para la formación de salida de la carrera de Moto3.

Entre los diez pilotos que si estuvieron acertados, obviamente muchos de ellos acabaron en cabeza de la clasificación, pero no así el italiano Fabio di Giannantonio (Honda) ni el valenciano Arón Canet (Estrella Galicia 0'0 Honda), que de ocupar la primera y segunda plaza pasaron a la quinta y sexta, respectivamente. «Ya me había dicho el técnico: 'Sal; si no, no llegas'. Yo creía que sí, pero finalmente no. Un error, porque al final nadie quiere tirar, nadie quiere tirar... y pasan estas cosas, que los 10 primeros no hemos pasado por la línea de meta», explicó el piloto de Corbera, que ante la ausencia del líder, Jorge Martín, por lesión, tiene la oportunidad de acercarse al liderato. Es tercero en el Mundial, a 38 puntos. En Moto2, el italiano Luca Marini (Kalex) ya sabe lo que es ser líder de entrenamientos. Marini, hermano por parte de madre de Valentino Rossi, consiguió su primer hito deportivo en el último gran premio disputado hasta la fecha, el de Alemania en el circuito de Sachsenring, en el que acabó tercero. El mejor de los dos valencianos fue Jorge Navarro (Kalex), undécimo, por delante de Iker Lecuona, décimo tercero.

En MotoGP, el italiano Andrea Dovizioso se encaramó a lo más alto de la tabla de entrenamientos en la última vuelta por delante de su compatriota Valentino Rossi (Yamaha YZR M 1) y del español Marc Márquez (Repsol Honda), muy apretados en la cabeza.