"En España todo gira en torno al fútbol"

Equitación. Pau Gómez es una de las grandes promesas en el mundo de la equitación. Vive y trabaja en Wellington (EE UU) desde hace cinco años. 2016 fue el año de lanzamiento de su carrera. Actualmente es campeón de la Copa Naciones U25 y representará a España en el europeo de Holanda.

Pau Gómez (València, 21 de marzo de 1994) es una de las jóvenes promesas de la equitación a nivel nacional. Campeón de la Copa de Naciones U25 en 2018, acaba de ser convocado para formar parte del equipo español de doma clásica de cara al próximo campeonato europeo que se disputará en Holanda entre el 13 y el 17 de agosto.

Pau Gómez lleva montando desde los 8 años, cuando sus padres le llevaron a un campamento de verano. «Yo jugaba al fútbol de pequeño, pero al final, la doma fue lo que más me enganchó», afirma Pau Gómez. A pesar de ello, nunca se tomó la equitación como una profesión o manera de ganarse la vida, sino más bien, como un hobby.

Pau decidió centrarse en sus estudios universitarios, que eran lo principal. Empezó a cursar ADE en la Universitat de València, aunque poco a poco, la doma empezó a ocupar un mayor espacio de su tiempo libre. «Participaba en concursos autonómicos y trabajaba los fines de semana para pagarlos», añade.

La oportunidad de dedicarse profesionalmente a su gran pasión, sin embargo, llegó cuando menos se esperaba. Navegando por internet mientras estaba en clase, encontró por casualidad una oferta de trabajo de una yeguada norteamericana, con sede también en Toledo. «Envié mi currículum. Tenía los cursos de técnico deportivo 1 y 2 -obligatorios para dar clases-, además de videos de entrenamiento y competición». Les gustó y fue a hacer las pruebas a su finca de crianza, en Toledo. «Allí monté cuatro o cinco caballos y enseguida me ofrecieron ir a Wellington (EEU U), donde tienen su finca de alto rendimiento», confirma.

A pesar del giro radical que suponía dejar todo atrás con tan solo 19 años y emprender una nueva vida solo y en otro país, Pau confiesa que aceptó sin dudar: «No me lo pensé». Los primeros meses en EE UU, sin embargo, fueron complicados, como así afirma el propio Pau. «No tienes la familia ni los amigos. Además, la diferencia horaria lo hace aún más difícil, porque cuando terminas de trabajar todos están durmiendo aquí». A pesar de ello, se sacrificó por aquello que «quería hacer».

El cambio de vida y la dedicación plena a la doma, sin embargo, sembró sus frutos a los pocos años. 2016 fue el año que, sin duda, cambió la vida de Pau Gómez, que no había conseguido hasta el momento ningún gran hito en su carrera: «Ese año se juntó todo». Campeón en la Florida Youth Dressage Championship, convocado por el equipo nacional de doma para el Campeonato de Europa U25 y clasificado entre los 10 primeros en el ránking mundial de su categoría.

Sin duda, ese momento fue el pistoletazo de salida para su carrera. Pau agradece todos estos éxitos a sus patrocinadores de la Yeguada Ymas, que le permiten vivir de la doma en Wellington, conocido como «la cuna del caballo», y montar los mejores caballos. Además, su entrenador Juan Matute también es parte fundamental de este crecimiento: «Me apoya en todo momento», afirma el propio Pau.

Actualmente, Pau Gómez es campeón de la Copa Naciones, después de lograr el bronce por equipos y la quinta plaza en 2017, y miembro del equipo nacional de doma para el próximo europeo que se celebrará a mediados de agosto. El crecimiento de Pau ha sido muy rápido, incluso para él: «Desde dentro piensas que no mejoras, o que estás estancado, pero si ves los resultados sí que notas la progresión».

En cuanto a la temporada de doma, Pau destaca que esta se divide en dos partes dentro de Yeguada Ymas. Una primera entre enero y marzo, en la que compiten en doce concursos en Miami, «más que en ningún otro lado» y otra a partir de mayo por Europa, en la que disputan otros cinco concursos, debido al coste de los desplazamientos. A raíz de esto, Pau afirma que «es complicado no tener una estabilidad, porque no sientes nada que sea tu casa».

Por lo que hace a su rutina diaria, Pau asegura que dedica toda la mañana a montar, «desde las ocho de la mañana, hasta las tres y media de la tarde, en las que monto unos diez caballos». Por la tarde se dedica a estudiar a través de una universidad valenciana a distancia: «Me da mucha más libertad».

Pau Gómez lamenta que en España no se valore la equitación: «En España todo gira entorno al fútbol». Por contra, en EE UU el campo ecuestre tiene mayor importancia, porque la Federación tiene un gran nivel adquisitivo e invierte mucho. Además, los resultados en competiciones internacionales y Juegos Olímpicos les compensan esta apuesta. «La gran diferencia está en la gestión y el enfoque. En Norteamérica tienen una visión más general de los deportes y lo apoyan mucho», confiesa Pau.

Pau también destaca la confianza que hay en EE UU hacia los jóvenes, que dista mucho del modelo español, basado en la experiencia y el resultado inmediato. «EE UU apuesta mucho por la gente joven, aunque no hayas demostrado nada. Los jóvenes necesitamos oportunidades y poder fallar para mejorar».



A gusto en Norteamérica

Por último, Pau Gómez afirma sentirse muy cómodo ya en Wellington, donde ha hecho un grupo de amigos y vive con su novia. «Es otra cultura, pero después de cinco años me he hecho a ella y me gusta». Además, no cree que sea el momento de volver a España: «De momento estoy bien allí, todavía tengo tiempo para cumplir objetivos y sueños. En un futuro me gustaría volver a València, mi casa, pero no lo voy a hacer si no es para hacer lo que yo quiero».

El gran sueño de Pau Gómez es competir en los Juegos Olímpicos. Aunque ve muy difícil la posibilidad de participar en Tokio 2020, confía en llegar a disputar unos juegos más adelante: «La media actual de los jinetes de doma en los Juegos Olímpicos es de 35 o 40 años, porque tienen más experiencia y tablas», asegura.