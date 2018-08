El «Estrella Damm» gana la Copa del Rey 20 años después

El Estrella Damm Sailing Team 2018 no falló en la última jornada de la 37 Copa del Rey Mapfre en su duelo particular con el Rats on Fire, y se ha proclamó ayer campeón de la clase ORC 1, 20 años después de celebrar el título absoluto en la bahía de Palma.

El barco del RCMT Punta Umbría y Club Nàutic El Balís -un DFK 46- con Nacho Montes como armador y Luis Martínez Doreste en las tareas de patrón, exprimió al máximo la ventaja de cuatro puntos con los que afrontaba el duelo decisivo con el Rats on Fire, de Rayco Tabarez, que defendía el título conquistado el pasado año.

Al Estrella Damm le bastó con ganar una de las dos mangas de un recorrido barlovento-sotavento, y mantener su ventaja en la segunda, para subirse a lo más alto del podio en la lucha más cerrada en la división de los barcos que compiten en tiempo compensado.

Tres clases afrontaron las últimas pruebas con el título asegurado: Bribón de Pedro Campos (6M clásico), Momo de Dieter Schoen (IRC 0) y Team Beau Geste de Karl Kwok (IRC 1).

El dominio de todos ellos a lo largo de la semana fue abrumador, especialmente el Bribón, en el que este año no pudo embarcarse Juan Carlos I y que sumó su sexto título consecutivo.