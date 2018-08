La selecció valenciana, campiona europea

La selecció de pilota valenciana s´ha proclamat campiona absoluta europea, tant masculina com en la categoria femenina. En la categoria femenina competeixen l´honor amb les jugadores dels Països Baixos, a l´empatar a punts. Els jugadors han disputat les tres finals oficials, mentre que les fèmines han fet el mateix en one-wall i joc internacional. Un èxit amb majúscules per al món de la pilota i per a aquests esportistes d´elit.

Els nostres jugaren la final de llargues, després d´aconseguir la semifinal davant una França molt compacta en la primera meitat de la partida. S´adavançaren els francesos fins 3 jocs a 1, però després els valencians donaven la volta al marcador aconseguint un 6 a 3 definitiu.

L´alineació inicial va estar composada per Martínez, Genovés II, els dos treures de la final, junt a Santi, Pablo i Pere Roc II. La final va estar molt anivellada, no debades són rivals que se coneixen a la perfecció. Tot i l´empat a 1 als inicis de la partida, el segon joc se´l va anotar Bèlgica., amb un gran restador de volees com és Metayer, tot i que novament els valencians tornaren a igualar a 2.

Malgrat que els belgues tractaven d´anar-se´n, els homes de Pigat II i Jaume Martí feien tot el possible per apropar distàncies, novament feren 3 jocs els «diables rojos» i novament neutralitzaren el resultat. A meitat partida, és quan la selecció valenciana s´avança a 4 jocs per poc de temps. El tanteig tornava igualar-se. Iguals a 4 els dos equips i val a val , Bèlgica s´emportava el 15 que els plantava en 5 jocs. La partida es posava costera amunt per a la Selecció Valenciana. Fins i tot, es va igualar a 5, i finalment tot i tindre opció de fer val a val, en un últim moment, la partida es va decantar per als belgues.

Un campionat magnífic en xiques

La selecció de pilota valenciana s'ha proclamat campiona d'Europa del Xé Campionat disputat fins al dia de hui al Països Baixos. La parella formada per Ana Belén Giner i Mónica, amb Victòria com a reserva, s'ha enfrontat a Harmke i Marrit. Ha sigut una final en la que a les xiques de Pigat II i Jaume Martí els ha eixit tot. El primer set l'ha guanyat 21 per 12 i el segon 21 per 17.

Completen d'aquesta manera un campionat magnífic, on han demostrat totes les seues evolucions des del Mundial de Colòmbia celebrat en novembre del mes passat. Entre les quatre han aconseguit vèncer cadascuna de les partides fins arribar a la final. Les jugadores ja se proclamaren campiones europees durant 2015, i ara, han tornat a donar la campanada.

La classificació ha deixat en primera posició a la Comunitat Valenciana, seguida dels Països Baixos i Euskadi.

Mar Giménez es proclama campiona individual de one-wall

Pel que respecta a la competició individual de one-wall femení Mar Giménez s'ha proclamat campionat d'Europa, després de guanyar la final a l'holandesa Marrit Zeinstra per 2 a 0. el primer set el completava 15 per 12, i el segon ha finalitzat 8 a 4, ja que Marrit ha hagut de deixar la partida per una lesió a un dit de la mà. La jugadora que entrena Geert Van der Velden ha preferit reservar-se per a la final de parelles.

Una hora abans, Ana Belén Giner completava la seua participació en l'individual de fèmines amb la semifinal que ha jugar contra la mateixa jugadora, Marrit Zeinstra. Ha caigut amb lluita fins el final de l'encontre per 2 a 1 (15-9, al primer set, 14-15 al segon i el del desempat l'ha perdut 7 per 5). Va ser després de lluitar cap al final.

fedpival valència