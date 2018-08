Paul Gascoigne disfruta de su nueva vida alejado de adicciones

Conocido por el apelativo ´Gazza´, Paul Gascoigne fue uno de los futbolistas ingleses más importantes de los 90. Fue 57 veces internacional por su país y jugó en clubes importantes como el Tottenham, el Everton o el Lazio, en Italia. A pesar de esta exitosa trayectoria, hoy en día es más famoso por los escándalos que ha protagonizado a partir de su retirada en 2005.



Unos episodios que tuvieron como momento álgido lo sucedido en 2014, cuando desalojaron a Gascoigne de su domicilio y lo trasladaron hasta un hospital después de caerse en la puerta de su casa mientras sujetaba una botella de vodka.



Cuatro años después de aquel suceso, Paul Gascoigne disfruta de una nueva vida. El exjugador ha compartido en sus redes sociales imágenes que prueban su notorio cambio físico, y en las que se le ve practicando sus nuevos hobbies: la pesca o el golf.





Enjoying a game of golf with @Shanewh1tfield DONT look to bad in my new @UnderArmour golf kit, enjoy your your day Love GAZZAxxxx pic.twitter.com/C3nJX2cVoC