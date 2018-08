Argentina y Rusia se enfrentarán en la final del COTIF 2018

Argentina y Rusia se medirán mañana miércoles a partir de las 22:30 horas en la final del COTIF 2018, el torneo internacional de fútbol de l´Alcúdia. Rusia se adjudicó el billete para el partido definitivo al derrotar a Venezuela por 2-0 en un encuentro en el que alardearon de pegada ante un combinado suramericano que fue de más a menos. Los rusos certificaron el triunfo gracias al gol de Iakovlev en el primer acto y otro de penalti transformado por el pichichi del torneo, Glushenkov.

Ambos conjuntos salieron enchufados al terreno de juego, intentando adueñarse del esférico. Ambos conjuntos disfrutaron de ocasiones pero nadie parecía con la puntería necesaria para desnivelar el electrónico. Fueron los zares los que golpearon primero. Iakovlev recibió un pase atrás en el punto de penalti para acomodarse y disparar a puerta. Su remate golpeó en un defensor rival y cambió la trayectoria del esférico, engañando por completo al cancerbero Varela. Acto seguido, el descanso. Gol psicológico, a la postre decisivo.

Tras el intermedio, Venezuela salió a por la igualada pero fue la selección rusa la que contó con la primera ocasión clara. Glushenkov completó una gran cabalgada por la izquierda, pero su disparo golpeó en un rival. El rechace fue a parar a Tsypchenko, quien remató alto en una posición complicada. Kiselev fue derribado dentro por Ibarra dentro del área y Medié Jiménez no dudó en señalar la pena máxima. El hasta ahora mejor goleador del Cotif, Glushenkov, no falló desde los 11 metros. Venezuela, con más corazón que acierto, buscó con insistencia el gol, pero ya no lo halló y el partido finalizó con el triunfo ruso.

En el segundo partido de la jornada, Argentina y Uruguay terminaron empatados a cero. En la tanda de penaltis para deshacer el empate, los argentinos se impusieron sosbre los uruguayos por 3 a 1, logrando así su plaza en la final de mañana.