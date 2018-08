La española Julia Takacs, medalla de bronce en los 50 kilómetros marcha de los Europeos

Julia Takacs, nacida en Budapest hace 29 años, dio a España la primera medalla en los campeonatos de Europa de Berlín con un tercer puesto en la prueba de 50 kilómetros marcha, que registró la victoria abrumadora de la portuguesa Inés Henriques, destacada desde el disparo de salida.



Si el año pasado Henriques fue en Londres la primera campeona del mundo, es ahora también la primera titular europea, en una prueba recién estrenada en categoría femenina. Venció con un tiempo de 4h09:21, cruzando la meta justo por detrás del español Marc Tur, que se vació para o ser adelantado por la primera mujer en una prueba con salida conjunta.



La ucraniana Alina Tsviliy llegó segunda con 4h12:44, seguida de Julia Takacs, discípula de Montse Pastor, la compañera de Jesús Ángel García Bragado, que hizo un crono de 4h15:22.



Ocho años después de proclamarse en Ostrava campeona de Europa sub-23, Takacs, residente en España desde hace once años, pudo al fin trepar a su primer podio internacional absoluto.



La Breitscheidplatz, donde se eleva al cielo el muñón de la iglesia del káiser Guillermo, destruida en la II Guerra Mundial, registraba a las 8.35, hora de la partida, 21 grados y un 56 por ciento de humedad, condiciones preocupantes para competir durante casi cuatro horas.





La portuguesa Henriques es la campeona de Europa. AFP

¿Quién es Julia Takacs?



Te contamos lo que hay que saber de la primera medallista española en el Europeo de Atletismo de #Berlin2018#TheMomentBERLIN2018 pic.twitter.com/8NbJFpISzd — atletismoRFEA (@atletismoRFEA) 7 de agosto de 2018

El ucraniano Maryan Zakalnytskyy ganó en categoría masculina en los 50 km marcha. AFP

Por primera vez en unos Europeos, las mujeres competían en esta distancia, en salida conjunta con los hombres. Julia Takacs encabezaba la lista europea del año entre las 19 marchadoras.Henriques cubrió los primeros 10 km en 48:20, con 53 segundos de ventaja sobre la bielorrusa Nastassia Yatsevich. Julia Takacs iba octava con 52:17.A partir de ahí, la portuguesa interpretó una marcha triunfal en solitario hasta la meta, sin nadie que le inquietara, en tanto que, hasta lograr el podio.La medalla de bronce de Takacs eliminaba elen el equipo español, que perdió este lunes, a las primeras de cambio, a los diez atletas que puso en competición.El madrileño, el burgalésy el jiennenseconsiguieron hoy que el atletismo español, por segunda edición consecutiva, tenga tres representantes en la final europea de 3.000 m obstáculos.El canario, el único de los tres españoles del 400 que tuvo que correr la primera ronda por no estar entre los doce primeros del ránking europeo del año, se clasificó para las semifinales con un tiempo de 45.63.El atleta de Santa Cruz de la Palma salió en la segunda serie por la calle 4 con la misión de alcanzar uno de los tres primeros puestos, que daban acceso automático a la penúltima ronda.Había tres plazas de repesca, además, y gracias a eso Samuel logró su objetivo. Entró tercero en la recta pero cedió un puesto en los últimos metros, hasta ser cuarto con 45.63, el mejor tiempo de los repescados. Este miércoles, a las 19.30, Samuel García estará en semifinales con los otros dos españoles,, que no tuvieron que correr la primera ronda.También superó la primera criba la barcelonesa, que a sus 17 años ya ha sido dos veces campeona de España absoluta de 400 metros vallas y hoy se convirtió en la primera atleta del equipo español que superaba la primera ronda en Berlín.Debutante con la selección absoluta, Gallego progresó en la última recta hasta el cuarto puesto en la tercera serie, con un tiempo de 57.18. Pasaban las tres primeras de cada carrera y tres más por tiempos. La barcelonesa fue una de las repescadas.Los lanzadores, por el contrario, no prosperaron. La murcianase quedó a 11 centímetros de la final de peso pese a conseguir su mejor lanzamiento del año, de 17,06 metros, y el discóbolo Lois Maikel Martínez se quedó fuera con un pobre registro de 54,56 metros.