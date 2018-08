Merhi prepara su regreso a la Fórmula 1

Roberto Merhi está tanteando su retorno a los circuitos de Fórmula 1 de cara a la temporada 2019. «Estamos trabajando en ello», asegura esperanzado el piloto de Benicàssim al ser preguntado por su futuro deportivo. El baile de nombres en la parrilla de cara al tramo final de la temporada es su oportunidad ya que Toro Rosso baraja la opción de prescindir de Brendon Hartey tras obtener un solo punto en las primeras doce carreras. Dicha salida abre la puerta a varios pilotos que aspiran a dar el salto a la categoría reina y uno de ellos es Merhi.

Cauto ante los rumores, el piloto benicense confiesa que tanto él como su entorno profesional están trabajando para volver a la Fórmula 1. «Esa es la intención», asevera Merhi. De regresar, la única opción ahora mismo es firmar por Toro Rosso.

La escudería filial de Red Bull trató de fichar a Lando Norris, si bien McLaren bloqueó su incorporación. Sin un sustituto claro para Hartley, el mánager de Merhi se ha interesado por la plausible vacante que dejaría el piloto neozelandés. Cabe recordar que Merhi cuenta con experiencia en la Fórmula 1 tras su paso por Manor en 2015, uno de los principales argumentos para su regreso a la categoría. Encaja, además, con el perfil de corredor joven que se busca en el equipo, cuyo principal objetivo es curtir a las promesas del automovilismo para que puedan dar el salto a la escudería matriz. Por contra, el piloto de Benicàssim no goza de los apoyos económicos necesarios, más allá de una discoteca de Ibiza que ejerce como su único patrocinador esta temporada.

Este óbice ya le obligó a abandonar la Fórmula 1 tras solo una temporada compitiendo y puede frenar su contratación por Toro Rosso. A eso se refiere Merhi, por ende, cuando asegura estar trabajando en su regreso a la Fórmula 1. Una vuelta que, más que de lo deportivo, depende de lo económico. Si su situación con los patrocinadores no cambia y se frustra la opción de Toro Rosso, Merhi seguirá en Fórmula 2.

Continuar en dicha competición implicaría, no obstante, algunos cambios. «Si permanezco en Fórmula 2 sería en un equipo mejor», asevera Merhi. Así, todas las opciones de futuro del piloto benicense pasan por cambiar de aires. Su prioridad es firmar por Toro Rosso y competir en Fórmula 1, pero si no lo consigue no quiere militar en MP Motorsport.

En el presente campeonato, Merhi ocupa la undécima plaza. Ha sido uno de los principales afectados por los problemas de motor de los monoplazas F2 2018, que le han perjudicado hasta en cuatro salidas. Asimismo, su bólido no le permite pugnar por las primeras plazas de la tabla. La combinación de ambos hechos ha causado que Merhi y su agente apuren todas sus opciones fichar por Toro Rosso.