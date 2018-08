Hortelano: "Es la medalla de chocolate, pero me sabe a oro"

El español Bruno Hortelano, cuarto en su regreso a la elite mundial en la final de 200 metros, se declaró "muy satisfecho, pese a haber perdido el título europeo, porque había "ejecutado la carrera que quería" y aseguró que le sabía "a oro" esta "medalla de chocolate".

"Siento que lo he dado todo. He ejecutado la carrera que quería ejecutar y siento que estoy en el mejor estado de forma de mi vida, a una centésima de mi récord de España", aseguró el velocista, que en 2016 sufrió un accidente de tráfico en Madrid y sólo volvió a competir en mayo pasado.

Al describir la final, Hortelano señaló: "He hecho una salida fuerte, he tenido buenas sensaciones. Estaba en una buena posición al salir de la curva y en la meta me he lanzado con todo lo que tenía, hasta el punto de que me he raspado por el suelo, pero no he llegado. Esos tres han corrido hoy más que yo".

"Pese a que sólo es la medalla de chocolate", advirtió, "me sabe a victoria, porque vengo de tocar fondo y aquí he estado cuarto. Para mí es una victoria, como si fuera un oro".

Hortelano mira ya a su futuro inmediato: "Creo que he hecho las cosas bien hasta ahora, y a partir de aquí tengo que seguir confiando en mí y en mis sueños. Ellos han corrido más y se lo han ganado, han corrido muy bien".