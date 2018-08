"Con Marcelino rindo más"

El nuevo jugador del Valencia CF, el centrocampista ruso Denis Cheryshev, aseguró ayer que Marcelino García Toral, con el que volverá a coincidir, ha sido el entrenador con el que más ha «rendido» y el que «mejor» le ha «entendido», y ha deseado poder devolverle «la confianza» que ha depositado en él.

«He podido hablar con Marcelino antes de venir y ayer (por el martes) me felicitó cuando se confirmó el fichaje. Estoy muy contento porque es el entrenador con el que más he rendido y el que mejor me ha entendido. Espero devolverle la confianza que ha puesto en mí», señaló en una entrevista concedida a los medios oficiales del club.

El ruso, de 27 años, volverá en condición de cedido por el Villarreal a Mestalla, su casa durante la temporada 2015-16. «Para mí, es una oportunidad enorme. Estoy muy feliz y agradecido de estar aquí, al club, al entrenador que ha confiando en mí. Tengo muchas ganas de empezar con mis compañeros», reconoció.

Además, manifestó su deseo de poder satisfacer al aficionado valencianista el año del Centenario. «Espero que disfrutemos mucho esta temporada, la afición, el equipo... Sobre todo, que les hagamos disfrutar. Eso es lo más importante, que la afición se siente orgullosa de sus jugadores y es lo que vamos a intentar. La camiseta del Centenario la había visto en fotos, pero aquí en primera persona y tenerla en las manos es muy bonita. Estoy deseando ponérmela», subrayó.

Por último, Cheryshev habló de su actuación con Rusia en el pasado Mundial, donde anotó cuatro goles en cinco partidos. «Creo que he hecho las cosas bien en este tiempo y físicamente me encuentro muy bien. El Mundial me ha dado mucha confianza y mucha fuerza y espero que el Valencia CF se beneficie de todo eso», concluyó.

Cheryshev será presentado hoy como futbolista del Valencia CF en una rueda de prensa en la Ciudad Deportiva de Paterna. El futbolista llega al club de Mestalla cedido por el Villarreal con una opción de compra. A sus 27 años, el jugador aseguró que se está en un buen estado de forma, después de que en el Valencia CF sufriera varias lesiones que le impidieron tener continuidad en el equipo.