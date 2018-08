"Hay buenas ofertas por Zaza"

El Valencia CF tiene «buenas ofertas por Simone Zaza», aseguró ayer Anil Murthy en 97.7 Radio Levante, sin concretar qué equipos están realmente interesados en los servicios del delantero italiano. «Hay clubes interesados, es normal. Pero es importante para el Valencia CF no sacar buenos jugadores si no hay ofertasbuenas. Por él tenemos buenas ofertas. Pero yo no vería problema si se queda. Tenemos 5 delanteros», dijo.

Las posibilidades de que Zaza recale en un equipo de la liga italiana se apuran esta noche. La Serie A cierra hoy el mercado de fichajes. Con la ventana de la Premier también clausurada, ganarían peso las opciones de que Zaza termine jugando la próxima temporada en la liga francesa. El Olympique de Marsella y el Niza son los dos clubes interesados.



«La afición es tranquila»

El presidente del Valencia CF aseguró, por otra parte, que el valencianismo es más paciente de lo que aparenta. «Hay una minoría que da esa impresión, pero la mayoría son muy tranquilos».