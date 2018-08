"Los 100 libres no es mi prueba, pero lo bordé"

Tras la tormenta de medallas llega la calma estival. Ariadna Edo encara su «primer verano en mucho tiempo» tras obtener dos bronces en el Europeo paralímpico de natación en Dublín. Aquel bronce que alzó en los Juegos Paralímpicos de Río de 2016 cambió su vida, y ahora el éxito se ha convertido en una agradable rutina. Algo que espera que no cambie antes de la cita de Tokio 2020, la más ilusionante de su carrera.

La máxima competición de natación paralímpica continental deja a Edo con un buen sabor de boca. «Aunque no he nadado todas las pruebas como a mí me gustaría porque es muy complicado prepararse para todas a la vez, estoy muy contenta», se congratula. Ya auguraba lograr una presea en los 200 metros estilos, una de las pruebas en la que más cómoda se siente. No hubo sorpresa alguna en Dublín y la deportista de 22 años bajó su tiempo y se adueñó del bronce. Con lo que no contaba era con la medalla en los 100 libres, por más que ya la ganara en el último Mundial. «No es mi prueba, pensaba que ganaría mi compañera Marian Polo, pero lo bordé », repasa la castellonense sobre el segundo y definitivo bronce.

Esa alegría inesperada compensa haber rozado otras dos medallas en 100 espalda y 50 libres. «La primera la nadé para ayudar a la selección, mientras que los 50 metros se me quedan un poco cortos», detalla Edo.

Habiendo contribuido a las 52 medallas de España en Dublín, Edo ya piensa en Tokio 2020. «Si logro clasificarme, serán mis Juegos», vaticina confiada la nadadora castellonense a falta de conocer qué mínimas exigirá el Comité Paralímpico Español. Edo aspira a todo tras sorprender en Río con un bronce. «Tendré una edad perfecta, ya no tendré 18 años ni seré novata como en Brasil», comenta. Por físico y experiencia, Edo confía en brillar en las piscinas japonesas como lo hizo en las cariocas. Río de Janeiro contempló el nacimiento de un portento de la natación. En 2016, Edo pasó de competir a nivel autonómico a obtener un bronce en unos JJ OO.