Pollos asados, Casa Cesáreo

En la presentación del libro Bronco y copero de Paco Lloret pregunté al periodista cuál había sido su vivencia más impactante como valencianista, sin dudarlo contestó que la liga 70-71. Este campeonato significó muchísimo para los niños de entonces ya que tuvimos la oportunidad de descubrir e incorporarnos a un mundo nuevo. Comenzamos a sentir los colores, a celebrar las victorias y a aceptar las derrotas. La infancia convierte los recuerdos de niñez en legendarios, en leyendas de pasión que permanecen para siempre en nuestro subconsciente. Afortunadamente recordamos con amabilidad las historias personales que se fundamentan a partir de vivencias. Comienzas siendo un niño valencianista y de pronto compruebas, con cierto vértigo, que has vivido la mitad de la historia de tu club.

Siendo niño empecé a acudir a Mestalla acompañado de mi tío Miguel y mis primos. Los domingos comía pronto, me ponía la gorra valencianista y esperaba a que me recogieran. El trayecto desde Blanquerías hasta Mestalla me parecía larguísimo. En casa se quedaban los cromos que con entusiasmo coleccionaba, me los compraba mi madre en el quiosco que había en mitad de la calle Na Jordana. Cuando me salía algún jugador valencianista la emoción era indescriptible. Nunca terminé ninguna colección, lo que realmente me interesaba era conseguir a los jugadores de mi equipo. Íbamos Ilusionados hacia el estadio, entre cánticos valencianistas, banderas blancas, policías de gris y vendedores de regaliz. Aquel fútbol era de transistor, todos los partidos se celebraban a las cinco de la tarde salvo el que se televisaba a las ocho en blanco y negro. Los días invernales acudía a Mestalla con guantes y bufanda, mi madre intentaba salvaguardar mis constantes constipados. Cuando llegaban los primeros calores aparecían en Mestalla los vendedores que gritaban: «Hay bombón helado». En tiempos de estrecheces mi tío nos compraba un polo, todo un lujo. En el descanso sonaba machaconamente el eterno anuncio: Pollos asados Casa Cesáreo.

Alfonso Fernández recuerda que en aquella temporada acudió a algún partido siempre de la mano protectora de su padre. Nunca olvidará el puro que se fumaba Andrés Pallardó y los goles de Paquito y Forment en un Valencia CF 2 - Zaragoza 0. El día que nos proclamamos campeones rememora con nostalgia el abrazo a su yayo mientras estallaba la traca en Montesol. César Iribarren en aquella temporada terminó su colección de cromos acudiendo a la Plaza Redonda, le faltaba Claramunt. Recuerda que Antón solía ir al bar de enfrente de su casa. Por mi parte puedo decir que cuando el Valencia CF se proclamó campeón de liga era un típico día pascuero en el que estábamos jugando a fútbol en un descampado cercano al chalet de l'Eliana. Jugábamos niños, chavales y algunos adultos. Dos ruscos señalaban cada portería y le pegábamos patadas al balón de cuero. Entre piedras, hierbajos y pequeños hoyos emulábamos a nuestros ídolos. Los rasguños en las rodillas eran habituales. Aquella tarde, mientras estábamos jugando, empezaron a escucharse tracas y petardos por todas partes, el Valencia CF era el campeón. Me fui corriendo a casa y allí encontré a mi familia alrededor de una vieja radio. El sueño se había cumplido un 18 de abril de 1971, la pasión valencianista se inyectó en mis venas para siempre.

1971 estuvo marcado en España por la amnistía a 700 presos y por la huida de la cárcel del Lute. En Valencia se vivieron momentos muy difíciles cuando en la Nit del Foc murieron tres personas. Por suerte la lotería Nacional nos agració con muchos millones. Afortunadamente la autopista Madrid-Levante que pretendía atravesar la ciudad por el viejo cauce no se construyó. José Feliciano triunfaba con la canción Qué será, qué será. Los que hemos tenido la suerte de llegar hasta hoy sabemos lo que fue y lo que deparó la vida a nuestros seres queridos. Mientras su guitarra sonaba dulcemente; Abelardo, Vidagany, Aníbal, Sol, Antón, Claramunt, Paquito, Sergio, Forment, Pellicer, Valdez y Di Stéfano hicieron felices a muchísimos valencianistas y regalaron ilusión a unos niños que comenzaban a despertar.