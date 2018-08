El Valencia CF apuesta por una perla francesa para el filial

El Valencia CF está a punto de hacerse con los servicios de Lenny Pintor, uno de los futbolistas más cotizados de la prolífica cantera francesa.

El joven futbolista, de 18 años, llegará a Mestalla procedente del Stade Brestois 29, de la segunda división francesa y costará algo más de 2 millones de euros, según apuntan medios franceses.

Se trata de un jugador de banda izquierda, muy veloz y habilidoso. Además, es capaz de adaptarse a distintas posiciones, tanto en el ataque como en defensa, donde también ha jugado de lateral o carrilero -en defensa de tres-. Pintor puede desempeñarse por ambos costados y tiene un gran golpeo con la pierna derecha.

A pesar de su falta de minutos en el fútbol profesional, apenas ha disputado 45 minutos en Ligue 2 con el Stade Brestois, sus aptitudes le han valido para convencer a la dirección deportiva del equipo valencianista.

El fichaje de Pintor se trata de una apuesta de Pablo Longoria, quien llegó al club con la premisa de fichar jóvenes talentos del fútbol europeo para crecer en Mestalla y poder sacar un futuro rendimiento económico.

Longoria es uno de los mayores expertos en cuanto a los jóvenes futbolistas que empiezan sus carreras deportivas. Racic y Pintor son las últimas cartas que el ojeador asturiano, ex de la Juventus de Turín, se ha sacado de la manga.

Pese a no haber destacado mucho a nivel de clubes en la élite europea, Lenny Pintor sí que ha demostrado gran parte de su potencial en las categorías inferiores de la selección francesa. El joven, formado en la cantera del Bastia, ha sido internacional con Francia en las categorías sub 16, sub 18 y sub 19, en la que está ahora.

Con esta última es en la que mejor rendimiento ha mostrado. La joven promesa gala ha marcado 3 goles en los 8 partidos que ha disputado y ya ha participado en el Campeonato Europeo sub 19.

El extremo de Foios Ferran Torres ya conoce las capacidades de Pintor, quien ya demostró su nivel ante España hace unos meses en un partido de clasificación para el Europeo. Pintor fue uno de los jugadores más destacados en el encuentro ante la selección española y responsable de la victoria final de la selección gala, que se impuso con un claro 4-2.

En principio, el fichaje del joven francés será para incluirle en el filial valencianista, dirigido por Miguel Grau.