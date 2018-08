No habrá pacto en las entradas para el derbi en Orriols ni en Mestalla

El Levante UD y el Valencia CF no han acordado pactar un precio fijo en las entradas de ninguno de los dos derbis que enfrentarán a ambos equipos en la Liga Santander, como avanzó ayer la Cadena Cope.

En las negociaciones mantenidas por los dos clubes valencianos, que transcurrieron con buen talante en todo momento, las dos partes expusieron sus razones para no fijar el precio de las entradas. A pesar de ello, el coste de las entradas para presenciar cualquiera de los dos partidos que medirán a ambos equipos en la Liga Santander no será desorbitados, para no perjudicar a las dos aficiones.

Así pues, Levante UD y Valencia CF optan por dejar los pactos en cuanto al precio de las entradas, después de las polémicas que han surgido los últimos años al respecto, y es que, el Levante UD consideraba que, debido a la mejor visibilidad que ofrece su grada visitante, los precios para los seguidores valencianistas no podían ser iguales que el coste de las entradas para la afición granota en Mestalla.

Este año, debido a la reducción del espacio de grada central destinado a la afición visitante, el número de entradas a la venta para la afición rival será menor.



El Ciutat estrena las reformas

El partido del lunes ante el Celta servirá para que el Ciutat presente sus novedades de cara a la próxima temporada, entre las que se incluyen un nuevo césped con mejor drenaje, nuevos banquillos transparentes, una zona de asientos vip detrás de los banquillos y la caseta habilitada para el VAR. Además, la grada visitante se ha reducido a algo más de 400 asientos, por la demanda de abonos para la próxima temporada, que ya supera los 22.000 socios, récord histórico del club granota.