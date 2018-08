«Pensaba que me iba a repercutir más la pérdida de mi jabalina»

El olivense Héctor Cabrera se proclamó el pasado jueves campeón de Europa en lanzamiento de jabalina dentro de los Campeonatos Paralímpicos celebrados en Berlín durante las últimas semanas de agosto. Cabrera ya se había proclamado campeón en Swansea y subcampeón europeo en Grosseto en 2014 y 2016 respectivamente dentro de esta modalidad.

Durante la competición, Cabrera tuvo que superar en varias ocasiones el récord del campeonato con el fin de conseguir esa ansiada medalla de oro. Con un lanzamiento de 61,31 logró superar al polaco Wietecki y al serbio Dimitrijevic, que lograron la segunda y la tercera plaza en esta disciplina para atletas con discapacidad visual T13.

El atleta expresó en declaraciones a este periódico que «he tenido sensaciones muy buenas durante mi participación y ha sido un concurso muy emocionante y con buen nivel». Cabrera recibió la medalla ayer por la mañana y «fue un momento de mucha alegría porque estuvieron todos mis familiares, por lo que es indescriptible».

Cabrera ha conseguido situarse por segunda vez en el máximo lugar europeo dentro de esta modalidad a pesar de que la aerolínea alemana Lufthansa había perdido su equipaje y jabalina durante su vuelo a la capital alemana. El atleta destaca que «pensaba que esto me habría repercutido más, ya que fue un momento de nervios y de tensión». «Estos nervios aumentaban conforme se iba acercando la competición», destaca el atleta. La jabalina apareció cinco horas antes de que se cerrase la presentación de las herramientas de lanzamiento que van a utilizar los atletas durante la presentación.

El olivense destacó que los entrenamientos han sido complicados, ya que «he tenido que entrenar con distintas jabalinas y adaptarme a ellas por si no aparecía en el momento de la competición».

Cabrera señala que su próximo objetivo es conseguir una buena marca en el lanzamiento de disco que se celebrará mañana, ya que, «aunque no es una prueba olímpica, queremos ayudar a nuestro compañero para que consiga una medalla».

Una vida dedicada al deporte

El atleta cuenta con una larga trayectoria dentro del mundo de la jabalina, en el que ha conseguido varias victorias como la quinta plaza en lanzamiento en los Juegos Paralímpicos de Río 2016 o la medalla de bronce en el Campeonato del Mundo de Londres en 2017. En total, ha obtenido nueve medallas de plata, doce de oro y doce de bronce en distintos campeonatos.Cuando Cabrera tenía nueve años le diagnosticaron una enfermedad visual degenerativa conocida como el Síndrome de Stargardt.

Tras participar en unas jornadas de deportes adaptados promovidas por la fundación ONCE se introdujo en el mundo del atletismo, donde comenzó a destacar en la disciplina de lanzamientos. Desde ese momento, no se separó de esta modalidad, sobretodo cuando le dieron la opción de integrarse en un equipo de iniciación al Alto Rendimiento en Gandia. Además, el joven se ha especializado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte.