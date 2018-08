Alcácer ultima su cesión al Borussia Dortmund

Paco Alcácer ha dado un paso al frente para aceptar su salida del FC Barcelona y marcharse en calidad de cedido al Borussia Dortmund. El delantero de Torrent, de 24 años, criado en el Valencia, es consciente de que no cuenta para Ernesto Valverde (que no le convocó ayer para el partido frente al Valladolid) y probará suerte en uno de los equipos más punteros de la Bundesliga. El acuerdo, según el diario Bild, se cerrará en una cesión de 2 millones de euros y el club alemán asumirá su ficha y se guardará una opción de compra entre los 20 y los 25 millones de euros.

El atacante abandonó el Valencia en el verano de 2016 por 35 millones de euros. Una salida amarga ya que se produjo en mitad de la crisis institucional y deportiva del Valencia y cuando el delantero de Torrent se había convertido en el gran ídolo de Mestalla. En el Barcelona, Alcácer asumió el rol secundario de estar a la sombra de Neymar, Luis Suárez y Messi, sin llegar a gozar de la titularidad. En 50 partidos oficiales, Alcácer ha marcado 15 goles y en esta temporada se había visto desplazado por Munir El Haddari como primer recambio de Luis Suárez y Dembelé.

Guedes sigue en la grada

Por otro lado, la jornada de ayer de la Ligue 1 dejó claro que Gonçalo Guedes sigue sin contar para el PSG, que ayer se medía al Angers. El internacional portugués no fue convocado por Thomas Tuchel y el Valencia continúa colocado como el principal candidato para adquirir sus servicios. El mercado entra esta semana en su fase decisiva y el máximo accionista Peter Lim ha llegado a Europa para abordar la fase final de la negociación. La oferta es inamovible: 40 millones de euros. Por otro lado, ayer no hubo movimientos con Rodrigo y el Madrid. Ayer, el técnico madridista Julen Lopetegui no recibió ninguna pregunta al respecto en sala de prensa.