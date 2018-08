Expediente al Valladolid por el estado del césped

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, anunció la apertura de un expediente disciplinario al Real Valladolid por el mal estado del césped del José Zorrilla, durante el encuentro de este sábado ante el FC Barcelona.

"El estado del césped del José Zorrilla no reunía las condiciones mínimas exigidas para una competición como LaLiga, evidentemente se procede a abrir el expediente disciplinario correspondiente para depurar las responsabilidades", indicó a través de un mensaje en su red social Twitter.

LaLiga no tardó en reaccionar ante el llamativo estado del césped pucelano, y las críticas vertidas en especial por los jugadores azulgranas y su entrenador Ernesto Valverde. "No podemos internacionalizar la liga y que haya campos que no cumplan unos mínimos", dijo el técnico culé.

Mientras, Gerard Piqué calificó de "deplorable y vergonzoso" lo visto este sábado, con un gran peligro de lesiones. El césped, recién replantado, no agarró y se levantó durante todo el partido, convirtiendo el escenario del encuentro en un auténtico patatal.