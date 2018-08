Larry Abia sufre un caso de discriminación racista en A Coruña

Larry Abia, ex jugador de Valencia Basket de 25 años, sufrió recientemente un caso de discriminación racista al ir a alquilar un piso en A Coruña, como así confirmó el propio jugador en su cuenta personal de Twitter.

"No alquilamos a gente de color", le dijeron los propietarios del piso, según confirma el propio jugador valenciano.

Abia, que pertenece al Leyma Basquet Coruña desde que abandonase Valencia Basket en 2014, asegura que fue a ver el piso diez minutos antes de la cita y que era el primero en hacerlo. A pesar de ello, los propietarios le dijeron que ya tenían el piso alquilado.

"No se lo alquiles a ese, dile que no, que es de color" apunta Larry Abia que susurró uno de los propietarios al otro, al pasar junto a él.

El jugador, nacido en València, confirma que no es la primera vez que le pasa. "Solo quiero que seamos conscientes de la realidad en la que vivimos y que aún tenemos mucho que avanzar", expresó el propio jugador en redes sociales.

Larry Abia es uno de los pocos jugadores en la historia de Valencia Basket que ha pasado por todas las categorías infantiles del club, hasta llegar al primer equipo. Estaba considerada como una de las grandes promesas del club taronja y llegó a debutar en la Liga Endesa, en 2011 y como titular, con edad de junior.

A pesar de ello, nunca llegó a lograr ser importante en el primer equipo de Valencia Basket. Con el equipo valenciano logró un subcampeonato de la Copa del Rey en 2012 y se proclamó campeón de la Eurocup en 2014, su último año en La Fonteta.

El joven alero, de 1,96 metros de altura, se marchó en 2014 al Leyma Basquet Coruña, equipo en el que ya lleva cuatro temporadas. El equipo coruñés disputa la Liga LEB oro, aunque Larry Abia deberá estar de baja unos meses por una lesión de rodilla que le obligó a pasar por quirófano en el mes de julio.

Abia también tiene experiencia como internacional, ya que formó parte de la selección española sub20 que logró la medalla de bronce en el campeonato europeo de Tallín en 2013.

Larry Abia destaca siempre que puede la gran influencia que ha tenido su madre en su desarrollo profesional y humano, a quien considera una «heroína». Abia, de ascendencia guineana, vivió una infancia muy humilde en València con su madre, ya que su padre tuvo que regresar a Guinea Ecuatorial a trabajar.

Abia empezó en el deporte a través del fútbol, pero se pasó al baloncesto después de hacer unas pruebas con Valencia Basket, que buscaba jóvenes altos.

La relación de la familia de Larry Abia con el deporte no termina con el joven valenciano, y es que, su primo, David Davis, fue campeón del mundo en 2005 con la selección española de balonmano.

Larry Abia también destaca en alguna de sus entrevistas a Víctor Claver como uno de sus referentes en el mundo del baloncesto, así como uno de los jugadores que más le ayudó en su etapa en Valencia Basket, junto a Rafa Martínez.