Albelda promete construir una ciudad del fútbol

David Albelda, candidato a la presidencia de la FFCV, presentó ayer su programa para dirigir la Federación en La Fonteta, que este año albergará la Copa del Rey de fútbol sala. Albelda resaltó la idea de construir una ciudad del fútbol en unos años: "Es un proyecto a largo plazo, porque hay que buscar un sitio cómodo y trasladar allí todo lo que depende de la Federación".

El proyecto de la Ciudad del Fútbol pretende dotar a la FFCV de unas instalaciones modélicas para la práctica del fútbol y del fútbol sala, siempre a través de un modelo sostenible, ecológico y eficiente. Uno de los puntos más importantes, como afirmó el propio Albelda, es el de trasladar las oficinas de la Federación a esta nueva ubicación para "facilitar" y dar "comodidad" a las gestiones de los clientes de la Federación.

Además, en su programa, Albelda subrayó la importancia de todos los estamentos que conforman la FFCV. El candidato a presidir la FFCV pretende "potenciar" el fútbol sala y el fútbol femenino y tratar de equipararlo al fútbol masculino. "No se ha aportado nada al fútbol femenino ni al fútbol sala en los últimos años. Están olvidados en la Federación", aseguró el ex futbolista. 'Miki' García, miembro de la candidatura de Albelda. Este también remarcó que "la Federación nunca ha apoyado el fútbol femenino. Iberdrola es la que realmente ha apostado por él". Además, Ana Moreno, ex jugadora de fútbol, aseguró que quieren convertirse "en un espejo nacional en el fútbol femenino" y "ayudar a los clubes a encontrar sponsors externos".

En cuanto al fútbol sala, la apuesta de Albelda es por que el fútbol sala gestione el fútbol sala. 'Miki' García destacó que, una de las condiciones para formar parte de esta candidatura, era "no rodearse de la gente que tiene que salir de la Federación, como Damián López". La idea de David Albelda pasa por configurar una "Federación abierta y plural en la que en ningún departamento mande una sola persona".

Albelda criticó las formas de actuar del otro candidato, Salvador Gomar: "No esperaba que esto funcionara así. Desgraciadamente, vienen así las cosas y nos tenemos que enfrentar a ello".