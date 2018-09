El derbi de las simetrías

El Valencia CF y el Levante UD se enfrentan en el Ciutat de València el mañana domingo en el primer derbi valenciano de la temporada. Los dos entrenadores destacaron ayer las «similitudes» entre los dos equipos. Tanto Marcelino como Paco López admitieron que ven dos equipos «muy parecidos», aunque los jugadores son los que marcan los «matices importantes».

Los dos equipos llegan con la necesidad de ganar para irse al parón liguero con buenas sensaciones.

El Valencia CF todavía no conoce la victoria en Liga después de 2 jornadas. Marcelino habló ayer en la rueda de prensa conjunta previa al derbi y resaltó la «necesidad» de conseguir los 3 puntos: «Siempre hay necesidad de ganar y consideramos cada partido como una final».

El técnico asturiano aseguró que enlazar 3 partidos sin ganar «no sería una situación normal» y apostó por hacer todo lo posible para ganar el partido.

El Valencia CF visitará Orriols con las dudas de Garay y Kondogbia, que arrastran molestias de partidos anteriores. Por su parte, Marcelino no quiso desvelar si el nuevo fichaje valencianista, Gonçalo Guedes, estará en la lista: «Guedes está muy corto de preparación y tenemos que valorar si lo convocamos o no. Tomaremos una decisión después del entrenamiento de mañana (hoy), pero no sería un 'sorpresón' convocarlo», aseguró Marcelino.

Por su parte, el Levante UD llega al derbi por delante en la clasificación, aunque la derrota del pasado lunes ante el Celta obliga al equipo granota a sacar un buen resultado del derbi, si no quiere enlazar dos derrotas seguidas en casa.

El técnico levantinista, Paco López, se mostró muy «ilusionado» y «orgulloso» de poder vivir un derbi en primera persona, como entrenador del Levante UD. El de Silla llamó a la afición levantinista a «vivirlo con pasión y respeto hacia el rival, como siempre han hecho».

En el equipo granota se espera la novedad de Boateng en la convocatoria para el domingo. También podría entrar Simon, aunque tiene menos posibilidades de hacerlo: «Boateng y Simon han entrenado con normalidad y están disponibles. Luego, ya decidiremos lo mejor para el equipo, porque tenemos una plantilla excepcional en la que todos están preparados para jugar», matizó.

Al respecto de las condiciones meteorológicas de cara al partido, los dos entrenadores se mostraron disconformes respecto al horario impuesto por LaLiga. «Acepto y respeto la decisión, pero no la compartó», afirmó Marcelino García.

Por su parte, el técnico del Levante UD, Paco López, también se mostró contrario al horario adjudicado para el partido del domingo: «Si me hubiesen preguntado habríamos elegido otro horario, por el bien de los jugadores, aficionados y espectáculo».

Por último, brilló la buena relación y cordialidad entre los dos entrenadores y entidades. Marcelino destacó la «buena relación y talante entre clubes», que espera prolongar a las aficiones. Además, ha deseado la permanencia del Levante UD para poder «disfrutar» del derbi muchos más años.