Gran participació en el Diputació de València de Raspall Parelles

Beniparrell, Bicorp, Gavarda, Meliana, Oliva i Rafelbunyol, destaquen en el 20é Campionat Autonòmic de Raspall Parelles, trofeu Diputació de València, on més de 120 equips començaran aquesta setmana a jugar.

Homes i dones provinents de quasi quaranta clubs, des de Sella i l'Alfàs del Pi, fins a Godelleta i Nàquera, passant per Genovés, Alzira, Favara o Canals, viuran aquest cap de setmana la primera jornada del torneig. La primera fase, la lliga regular, aplegarà fins al més de noviembre, mentre que les finals estan previstes per al cap de setmana del 15-16 de desembre. Quatre mesos de competició per a les 12 categories del campionat, que compta amb set masculines i cinc femenines.

Referent a la màxima categoria absoluta, sis seran les formacions que lluiten per la copa de campions: Gavarda A, on juga engunay Alberto d'Aielo, i Gavarda B, que s'enfrontaran en el derby de la primera jornada; Bicorp A, que rebrà en el seu trinquet al Xeraco A, en una partida clàssica de la modalitat; i Xeraco B, que compta amb Vicent i Guille, jugarà en casa davant el vigent campió, el Rafelbunyol A, guanyador en el 2017 davant el Bicorp, i que presenta enguany a Escoto i Monblanc.

Ja en la competició femenina, en primera també hi haurà sis equips: la parella guanyadora de la temporada anterior, Mar i Victoria, jugaran enguany per Rafelbunyol, i debutaran en el torneig reeditant la final contra l'Ajuntament de Beniparrell, jugant les campiones com a visitants; el Borbotó A jugarà en casa davant l'Oliva-Verger; mentre que la partida entre l'Alqueria d'Asnar i Tapizados Calse Moixent, que es jugarà en el trinquet alacantí, tancarà la jornada.