La Lliga de Perxa arriba al seu equador

Després de tota una primera volta ja disputada en el Trofeu Diputació d'Alacant, en la seua vessant de la lliga a perxa, la formació de Sella C és la que es situa en el més alt de la classificació, tot i que té una partida pendent contra els seus paisans del Sella A. També cal remarcar, que el Sella B i Benimagrell també compten amb una partida menys. De moment, el líder, com deiem, és el Sella C amb 7 punts i 3 partides disputades, Castells és segon amb 6 punts i 4 partides disputades. Sella B i Benimagrell empaten en tercera posició amb 4 punts i tanca la classificació el Sella A amb 3 punts. Mutxamel i Sant Vicent encapçalen el grup A de segona, amb 7 punts, i a més, els dos equips han disputat una partida menys que la resta. A continuació, Relleu i Agost també empaten, però en este cas, amb 5 punts, mentre que l'equip de Llíber és últim amb 3 punts. Pel que fa al grup B d'aquesta mateixa categoria, el que està format per equips de la província de València, on es situen al capdavant els equips de Tamborí i de Borbotó.

La tercera categoria és l'única que ha superat l'equador de la fase regular. Al grup A, el líder és Sella D que ha aconseguit tots els punts disputats fins el moment, es dir, 12. Segon és Crevillent B amb 8 punts, tercer Benifallim amb 4 i tanca el grup Cocentaina sense puntuar. Pel que fa al grup B, la igualtat és la tònica dominant, amb un triple empat a 8 punts entre les formacions de Crevillent A, Relleu B i Sella E, i amb 6 punts apareix la formació de Mutxamel B. Esta setmana en primera i segona categoria hi haurà jornada de descans.