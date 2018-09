Borja Mayoral, sí; Goçalo Guedes, no

El Levante UD y el Valencia CF acuden a su cita liguera, ya consolidada en la última década y media pese a contadas excepciones, con mucho calor térmico y ambiental. El derbi, inédito para la gente de mediana edad hasta el año 2005, ha pasado a otra dimensión. La rivalidad capitalina entre granotes y xotos se ha intensificado de tal forma que resulta complicado acertar el ganador. El Valencia CF es favorito, es cierto; tiene más presupuesto, mejores futbolistas y su entrenador, Marcelino García Toral, ha formado un bloque con identidad. El Levante UD no está tan lejos como dicta la lógica: dispone de un conjunto ordenado, veloz y capaz de sorprender a cualquiera. En el Ciutat de València, además, los números le avalan: El Levante ha dominado el derbi en su estadio en los últimos años al ganar en 4 de los últimos 5 disputados. El Valencia CF no gana en el Ciutat desde 2011.

Dos nombres propios marcan las horas previas al primer derbi de la temporada, que este año ha llegado más pronto que nunca: Borja Mayoral, el delantero cedido por el Real Madrid al Levante UD, y Gonçalo Guedes, la estrella recién regresada al Valencia CF. Mayoral ha entrado en la convocatoria del técnico granota, Paco López. Es casi seguro que dispondrá de unos minutos, si no es que entra de titular. Guedes se quedó fuera de la lista rival. Marcelino considera que le falta ritmo de competición, un tópico que choca con lo que todo el mundo en el Valencia CF ya sabe: el portugués no sólo conoce de sobra los mecanismos de juego de su equipo, sino que además viene de realizar la pretemporada con el PSG, que no es cualquier equipo.

El Valencia CF llega más necesitado, con solo un punto tras dos jornadas, y con la sensación de decepción que transmitió en la segunda parte en Cornellà la pasada semana. El Levante UD suma 3 puntos pese a su derrota ante el Celta, sumados de forma brillante en su estreno de Liga ante el Betis (0-3).

El partido llega marcado por las altas temperaturas, ya que está previsto que se superen los 30 grados a partir de las 12:00 horas. Hay mucha crispación en las dos aficiones por permitir que el choque se juegue con semejante calina. Los dos clubes, sin embargo, no han dicho ni «mu» para exigir un cambio de horario.

En el Levante UD, Paco López descartó ayer por decisión técnica a Koke, Cabaco, Luna, Vukcevic, Moses Simon, Samu García y Rochina. Fiel a su sistema 1-4-4-2, Paco López mantiene la incógnita en defensa, ya que Chema y Rober Pier han alternado la titularidad junto a Postigo en estas dos primeras jornadas de LaLiga, mientras que Sanjin Prcic, tras haber jugado ya la segunda parte completa ante el Celta, podría desbancar del once titular a Cheick Doukouré.

A pesar de la inclusión de Mayoral entre los convocados, parece poco probable su titularidad y Roger y Morales se mantendrían en el ataque, si bien Boateng se estrena también en la convocatoria al haber superado la lesión en el menisco de la rodilla izquierda.

Por su parte, Marcelino pierde a Kondogbia y a Garay, ambos lesionados. Dos bajas muy sensibles, especialmente la primera, que le obligan a recomponer el centro del campo y la defensa. Para el medio, hay varias alternativas.

O bien desplaza a Carlos Soler a su sitio natural, junto a Parejo, o bien sitúa a Was, futbolista más dotado, también, para desempeñar funciones en torno al círculo central. Esta última parece la opción más probable. Si es Soler el que se va al medio, Was o incluso Ferran Torres podrían entrar en la banda derecha. Cheryshev es el que más números tiene para jugar por la izquierda.

En defensa, Marcelino tiene la opción de mantener a Dhiakhaby junto a Gabrial Paulista, aunque no sería una sorpresa que fuese Vezo el acompañante del brasileño.

El ganador del derbi tomará ventaja sobre su rival en la clasificación. En caso de empate, el Levante UD continuará delante. Lo que está por ver es quién tendrá más la pelota entre dos equipos que prefieren la verticalidad.