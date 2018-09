Paco López: "Ha sido para quitarse el sombrero"

El entrenador del Levante, Paco López, señaló que su equipo había sido valiente hasta con un hombre menos y ante un «grandísimo equipo» como es el Valencia. Así lo indicó tras el empate a dos en el derbi valenciano al señalar que la actuación del Levante ante el cuarto clasificado de la pasada Liga era «para quitarse el sombrero» porque su equipo es ambicioso. «Nosotros somos un equipo atrevido, lo que hace que te puedan generar problemas al contragolpe. Corremos riesgos, es cierto, aunque el objetivo es correr los menos errores posibles», añadió.

También destacó que su equipo se puso dos veces por delante en el marcador, pero que recibió demasiado pronto los tantos de los rivales. «Hemos tenido un inicio de Liga ante equipos importantes, pero hemos dado la sensación de que podemos ganar a cualquiera. Creo que vamos a dar siempre la cara y que siempre vamos a tener opciones de ganar», añadió el entrenador del Levante. Paco López no se pronunció sobre el penalti señalado en contra, ni sobre la expulsión de Coke, pero consideró que el arbitraje había tenido un buen nivel.



Marcelino: «Debimos ganar»

Marcelino García Toral, por su parte, aseguró que su equipo «pudo y debió ganar», aunque admitió que no le gustó su equipo cuando no tenía el balón, ya que en ocasiones se mostraron muy ansioso. «Debemos ser un equipo más sólido y no conceder tanto, pero también hay que recordar que el rival ha sido muy eficaz, lo que no evita que no debamos mejorar», prosiguió.

«Si hacemos un repaso del aspecto ofensivo, debo señalar que si hacemos la cantidad de hoy, lo normal es que ganemos partidos», agregó Marcelino, quien añadió que la clave es no conceder al rival. «Llevamos cinco goles en contra y estos números nos obligan a marcar tres tantos en contra para ganar», explicó con estos datos la necesidad de mejoría que destaca. Marcelino no cree que los cambios en defensa sea la causa de los goles recibidos, sino que es importante defender bien cuando el equipo no tiene el balón.

«El Levante ha tenido las mismas opciones que nosotros y son un equipo de un buen nivel, pero nosotros hemos generado mucho. No hemos ganado y debemos seguir trabajado», agregó. «No estoy preocupado por tener dos puntos de nueve. Hasta que no llevemos un cuarto o un tercio de la competición. Ahora no estamos contentos porque no hemos ganado», señaló.

Sobre el Levante señaló que se trata de un equipo «atractivo, dinámico, rápido» y que genera muchos problemas a los rivales, con un nivel competitivo alto. Marcelino, al ser preguntado sobre las condiciones meteorológicas del partido ante el Levante, que la lógica dice si se debía haber jugado este encuentro un 2 de septiembre a las doce del mediodía.