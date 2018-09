El Villarreal refuerza su centro del campo con el chileno Iturra

Pese a que en un primer momento se había descartado la opción de incorporar a un centrocampista para sustituir al lesionado Santi Cáseres, finalmente el Villarreal CF reforzará su centro del campo con la llegada del chileno Manuel Iturra. Nacido en Temuco en 1984, el futbolista se había desvinculado del Málaga CF horas antes del cierre del mercado veraniego el pasado viernes y estaba buscando equipo. El club de la Plana Baixa valoró las distintas opciones que tenía y, aunque en el plantel de Javi Calleja hay jugadores como Miguel Layún o Manu Morlanes que podrían suplir al argentino, ha acabado decantándose por firmar a Iturra.

El jugador chileno, que ficha por una temporada y será presentado mañana, viajó ayer hasta Vila-real para pasar la correspondiente revisión médica y con el visto bueno de la entidad amarilla firmó su nuevo contrato. Así, con Cáseres, Bruno Soriano y Javi Fuego en la enfermería, Iturra pasará a reforzar una posición maltrecha en el submarino desde esta pretemporada.

El futbolista chileno, que fue internacional por su país, conoce a la perfección la competición española (ha jugado en dos temporadas en el Málaga), por lo que no necesitará adaptación a la competición y solo necesitará el tiempo suficiente para adaptarse a sus nuevos compañeros.

Iturra inició su carrera profesional en el Universidad de Chile (2003-2010) y a mediados del 2011 probó suerte en Portugal, concretamente en el União de Leira. Su llegada a España se produjo en el verano de 2011, concretamente al Real Murcia de Segunda, donde solo estuvo una temporada. De ahí dio el salto al Málaga, que militaba en LaLiga Santander, con el que debutó en la Liga de Campeones y con el que cuajó grandes actuaciones. Ese protagonismo le llevó a estar en la órbita del Liverpool, pero Iturra prefirió seguir en España y firmó por el Granada (2013-15). Posteriormente jugó en el Udinese, el Rayo, Necaxa y en diciembre de 2017 regresó al Málaga.

Dado que no iba a disfrutar de muchas oportunidades y que no quería jugar en Segunda, Iturra logró desvincularse del Málaga y, cuando parecía que regresaría a México, apareció el Villarreal para ponerle sobre la mesa una oferta que no ha podido rechazar. A priori, no es el perfil de jugador que el Villarreal habría firmado si el mercado de fichajes hubiera estado abierto, pero sí es un futbolista que puede darle algo al equipo hasta que Bruno se recupere y Cáseres lo haga dentro de dos meses.