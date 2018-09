Rafa Nadal se mide a Juan Martín del Potro para estar en la final

Las semifinales en Flushing Meadows del Abierto de EE.UU. pueden ser el preámbulo para que el español Rafael Nadal, número uno del mundo, y el serbio Novak Djokovic, que llega como sexto cabeza de serie, protagonicen otro gran duelo.

Pero para que eso suceda, primero deberán superar, Nadal al mejor Juan Martín del Potro, tercer cabeza de serie, y Djokovic al japonés Kei Nishikori, vigésimo primer favorito.

Nadal, con tres abiertos de EE.UU. en su haber, entre ellos el de la pasada edición, y Djokovic, ganador dos veces de este torneo, llegan como favoritos para pasar a la deseada y esperada final que renovaría su rivalidad.

El tenista español, que sobrevivió a una agotadora batalla nocturna con el austríaco Dominic Thiem para llegar a cuartos de final, venció a Del Potro este año en las semifinales de Roland Garros y en los cuartos de final de Wimbledon, pero es consciente de que frente al tenista de Tandil, que está en un gran momento de juego, todo es posible.

"Del Potro es un gran jugador en todas partes. Pero el desafío de jugar contra él en las canchas duras es incluso más desafiante para mí personalmente que jugar contra él en arcilla", declaró Nadal.

"Será un gran desafío. Es un partido en el que nos conocemos muy bien. Sé que está jugando bien. Sé que tendré que rendir al más alto nivel para seguir teniendo posibilidades de éxito", añadió el mallorquín.

Del Potro dependerá en gran medida de su servicio, con el que ha ganado un porcentaje de puntos muy superior a cualquiera de los otros tres tenistas que permanecen en el cuadro masculino.

Las estadísticas son favorables a Nadal, que en los 16 enfrentamientos contra del Potro tiene una ventaja de 11 a 5, de ahí que parta como favorito a conseguir la victoria, aunque en los 10 duelos que han mantenido sobre pista dura han repartido triunfos y derrotas (5-5).

En la otra semifinal del viernes, Djokovic intentará continuar con su buen hacer después de ganar 24 de sus últimos 26 partidos; unos resultados impresionantes que incluyen títulos en Wimbledon y el Masters 1000 de Cincinnati, el único que le quedaba por conseguir en su brillante carrera profesional.

Djokovic tiene un resultado favorable de 14-2 en sus enfrentamientos con Nishikori, cuya última victoria sobre el serbio llegó en las semifinales del Abierto de Estados Unidos de 2014, cuya final perdió ante el croata Marin Cilic, a quien el tenista japonés superó este miércoles en los cuartos de final en cinco sets.

El tenista serbio, que venció este año a Nishikori en los cuartos de Wimbledon, reconoció que esperaba un partido difícil contra un oponente con un revés a dos manos demoledor, además de ser uno de los jugadores más rápidos del circuito profesional.

"No puedo decir que sea el mejor rival para mí", admitió Djokovic. "Tengo una muy buena calificación en los duelos contra él, pero eso no dice nada ni tampoco garantiza la victoria". Djokovic comentó que, debido a que Nishikori juega tan rápido, siempre le obliga a tener que estar muy concentrado y luchar al máximo.

Por su parte, Nishikori dijo que afrontará el partido sin ningún tipo de presión, convencido de que podrá hacer un buen tenis, que es la única preocupación que tiene.

"Soy consciente de que no llego como favorito, pero es algo que para nada me preocupa, al contrario, hace que me sienta más relajado y que pueda salir al campo con la ilusión de divertirme y jugar mi mejor tenis", agregó Nishikori, que recordó que "tampoco salía como favorito frente a Cilic y al final conseguí la victoria".

Nishikori dijo que le gustaría que los pronósticos no se cumpliesen, como con Cilic, y pudiese estar de nuevo en la gran final del Abierto de Estados Unidos.