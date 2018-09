El Valencia Basket asienta su proyecto con Rafa Martínez y Will Thomas

Rafa Martínez y Will Thomas confirmaron su renovación en un acto en el que ambos mostraron su ambición por hacer un buen año en el Valencia Basket. La continuidad del escolta catalán es significativa ya que va a afrontar su undécima temporada con la camiseta taronja y podrá acercarse algo más a Víctor Luengo, en el registro de partidos jugados con la elástica valenciana y de la que ahora mismo le separan 54 encuentros. Rafa Martínez dijo sentirse motivado para hacer una buena campaña.

«Aunque tengo algunas canas me siento joven de espíritu. He vivido una época muy buena a nivel de exigencia y resultados y he tenido la suerte de ganar títulos», afirmó. En cuanto a su estado físico tras ser operado en junio de su rodilla derecha desveló que su intención es poder entrar con el grupo a partir de noviembre, aunque sin una fecha todavía definida.

Will Thomas, por su parte, aseguró que su continuidad fue más compleja tras haber desestimado en un principio la oferta de renovación, aunque posteriormente a finales de julio rubricó su nuevo contrato con el club taronja. «Fue una negociación complicada, pero al final estoy aquí y doy gracias al club por traerme de vuelta. Voy a tener un rol diferente al de la última temporada y estoy contento con ello», dijo. El ala-pívot estadounidense afrontará su tercera temporada en la Fonteta.