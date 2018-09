Joan Sastre: «Los resultados ahora son lo de menos»

? El jugador balear Sastre valoró tras el encuentro su retorno a una cancha con un alto valor sentimental. «Es ilusionante volver a la pista donde debuté como profesional hace ya unos años. Me he sentido muy emocionado de volver a jugar delante de la gente que me vio crecer. Estoy muy agradecido a ellos», afirmó. El alero taronja restó importancia a la victoria y enfatizó que la clave es prepararse bien para el inicio de la Liga Endesa.

«Falta mucho rodaje y cosas por mejorar. Son dos partidos con dos victorias, pero los resultados es lo de menos ahora mismo. Lo importante es saber en que se pueden corregir cosas en cada entrenamiento», indicó.