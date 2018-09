«Mi objetivo es romper el grupo desde el principio»

El piloto valenciano de Moto3 Arón Canet (Estrella Galicia 0,0), que este domingo partirá desde la tercera posición en el Gran Premio de San Marino, se mostró convencido de que pueden estar luchando «en el grupo delantero», y destacó que será «importante» salir a la pista con la intención de «romper el grupo» desde el principio.

«Últimamente me estaba costando bastante el qualifying, ya que está todo muy apretado. Es muy positivo volver a la primera fila de la parrilla aquí en Misano, un circuito donde hay muchas rectas y va a ser importante salir mañana para tratar de romper el grupo», señaló en declaraciones a Movistar MotoGP.

Además, el valenciano considera que pueden estar en el grupo cabecero. «Tenemos un buen ritmo, tenemos una vuelta rápida fuerte, así que yo creo que mañana (por hoy) podremos estar luchando en el grupo delantero», finalizó.

Por su parte, Jorge Martín (Honda), autor del mejor tiempo de Moto3, afirmó que no se lo esperaba y encima después de bajar «un segundo de la primera a la última vez y por eso me he puesto tan contento, porque otras veces sí me lo espero y sé que ese día puedo hacerlo».

«Cuando vi el tiempo de Rodrigo pensé, 'va a ser muy difícil', y que la segunda fila estaría bien, pero he dado el máximo y por eso estoy tan contento con el resultado», reconoció Martín. Todavía convaleciente de su lesión en el brazo izquierdo, Jorge Martín explicó que «estoy mejor, quizás a un 80 por ciento y sí que es verdad que con el brazo al 100 por ciento no sé si iría más rápido, quizás alguna décima; espero estar a tope ya en Aragón".

Sobre su gran rival por el título mundial, el italiano Marco Bezzecchi, que acabó sexto, aseguró que «independientemente de cómo sale, somos seis pilotos fuertes y creo que junto conmigo, él es el más fuerte en cuanto a ritmo». «Seguro que será una carrera de ritmo, porque aquí no veo factible escaparme, lo mismo hay un toque o algo raro y se rompe el grupo, pero muchos tienen ritmo y será un grupo de 5 ó 6 pilotos».