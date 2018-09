Canvi de Xip

A més a més del seu immens talent per pilotar que sobrepassa de lo comú, el que més m'apassiona de Jaume Masià és el seu caràcter guanyador. Aquesta ambició i aquesta agressivitat que distingeix els bons pilots dels simples conductors. No donar un metre per perdut, no cedir davant els rivals, créixer-se davant les adversitats. Garanties gairebé sempre d'èxit i d'espectacle, encara que no per això mancats de certs riscos. Com li va passar ahir al valencià i que amb la seva caiguda van suposar el seu adéu al que va poder haver estat la seva primera victòria de l'any. Jaume va fer el que s'espera d'un fora de sèrie, d'un guanyador nat, però això no vol dir que sigui el més oportú a la vista del desenvolupament dels esdeveniments.

Algú li ha canviat el xip al d'Algemesí i si bé en jornades precedents, l'han tirat a terra altres pilots fins a quatre vegades, dèiem al GP anterior que li faltava picardia i un molt de mala llet, ahir a Rimini va ser tot el contrari i malgrat ser ell el causant de la caiguda no es va tallar un pèl i estava enfadat al acabar la carrera en què la qual la moto el va tirar per orelles, «sempre he adelantat amb respecte, però no sé què els passa a aquests pilots, doncs no sé si volen tirar-me o quina és la seua intenció, però adelanten massa agressius. M'he eixit una mica de la traçada a causa del avançament i al obrir gas per la zona bruta m'he caigut. Ho sent molt per tots els pilots que han caigut darrere de mi, no era la meua intenció; i per damunt de tot vull donar ànims a Canet i que es recupere aviat».

Encara que no va voler donar noms sí que va deixar clar que a partir d'ara la situació canviarà, «Dir sols que els del grup capdavanter, ho deixo aquí perquè no vull ficar zitzània. Crec que peque una mica de ximple, d'intentar ser massa bo i al final tots miren sols per ells, així que caldrà fer això per a les pròximes carreres. Abans que me li facen, la faig jo».

Totalment diferent és la història de Jorge Navarro, qui malgrat la seva tenacitat i esforç els resultats no arriben i cada vegada està més clar que la seva moto no està en condicions de competir amb les dels seus rivals i li impedeix rodar a les posicions que el seu pilotatge mereix. Els condicionants del seu entorn han tingut amb el cor en suspens els seus molts seguidors durant molt, massa, temps Feia molts anys que no es donaven circumstàncies tan negatives per a privar un pilot de l'èxit al fet que s'ha fet creditor.

Atípica és la situació de Canet, Aronet no es queixa però no comprèn la seua actual situació, Va arrencar la temporada amb l'anell de màxim favorit però poc a poc les seves opcions s'han diluït i després de la caiguda d'ahir ha dit pràcticament adéu al campionat. El de Corbera necessita un resultat ja, que el reconcilie amb l'afició