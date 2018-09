Arias y Johny estaban ahí

Parones en la competición como el que nos ocupa sirven, por ejemplo, para revisar de forma detallada la secuencia de los goles encajados por el Valencia en los tres primeros partidos de Liga. Confío en que el cuerpo técnico lo haya hecho. Si es así, habrá visto que Piccini tiene responsabilidad en la mayoría de acciones ofensivas con peligro generadas por el rival. Tan cierto es que el lateral italiano fue de lo mejorcito en pretemporada como que su nivel defensivo en este tramo inicial merece una profunda reflexión interna. No sorprende en absoluto que, como la Cadena SER informó el pasado viernes, la dirección deportiva de Mestalla haya estado atenta al rendimiento de jugadores específicos para el lateral derecho como Pol Lirola (Sassuolo), Davide Calabria (Milan) o Martín Aguirregabiria (Alavés). Es dramático que Marcelino no pueda castigar el bajo rendimiento de un jugador con un recambio natural para la demarcación que ocupa en el terreno de juego. Y no. Ni Vezo ni Wass ni Coquelin son un recambio natural de Piccini.

Nada tiene quien suscribe en contra del defensa italiano, pero ahí están sus partidos. En la primera jornada ante el Atlético de Madrid, se queda enganchado mientras el resto de la defensa tira el fuera de juego en la acción que supuso el gol colchonero. El desmarque a la espalda de Lemar le confunde y habilita a Correa que hace el 0-1. En Cornellà, se duerme en la marca de Sergio García, que estampa en el travesaño un cabezazo a partir del que el Valencia se fue diluyendo. El error fue todavía mayor en la jugada del 2-0. Pendiente únicamente del balón, Piccini pierde la referencia de Leo Baptistao, que le roba la posesión y genera la ocasión para que Borja Iglesias marque. Cristiano Piccini también aparece en la foto de uno de los goles del Levante en el derbi de Orriols. Incapaz de medir el envío de Bardhi desde los banquillos, duda a la hora de ir al corte ante la aparición de Gabriel Paulista. Tras el fallo del brasileño, tarda en ir al suelo y, cuando lo hace, no tiene la agresividad necesaria ante Roger, que bate a Neto con la izquierda.

En cualquier plantilla con un coste próximo a los 140 millones de euros, no es de recibo que, ante semejante agujero defensivo, el entrenador no tenga un plan B de garantías. Y no lo tiene por expreso deseo de él mismo. Habiendo retenido a Garay, Gabriel, Murillo y Vezo, sorprende que la inversión de 15 millones de euros por Diakhaby no se destinara a una demarcación que no está doblada. Y, lo que es peor, en la que el único lateral puro no había ofrecido en Betis o Sporting de Lisboa unas prestaciones defensivas tranquilizadoras. Por un coste inferior o similar a la operación del central francés procedente de Lyon, hubieran podido firmar por el Valencia cualquiera de los dos jugadores que estaban en el mercado y a los que Gil Marín no ha dejado escapar. Se trata del colombiano Santiago Arias y el polivalente Jonny, cedido por el Atleti al Wolverhampton de Nuno. Estoy deseando que el tiempo y Piccini me quiten la razón, pero creo que el club no ha medido bien a la hora de elegir en qué posición defensiva hacer la inversión más fuerte. En el fútbol, como en la vida, a veces es preferible ceder a morir con las botas puestas.